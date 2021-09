STTK: Suomen hyvin toimivan eläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen välttämätöntä

Eläketurvakeskus on julkaissut professori Torben M. Andersenin raportin Suomen eläkejärjestelmän tilasta. Sen perusteella Suomen eläkejärjestelmä on vankka ja hyvin toimivaksi. Suomi pärjää hyvin myös kansainvälisessä vertailussa.

STTK:n on helppo yhtyä Andersenin arvioon.

- Eläkejärjestelmää on uudistettu pitkäjänteisesti ja aktiivisesti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. On silti hyvin tärkeää, että eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä seurataan ja analysoidaan tarkasti myös jatkossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Andersen tunnistaa eläkejärjestelmässä myös haasteita. Raportin perusteella järjestelmän ongelmat liittyvät rahoitukselliseen kestävyyteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ongelmat eivät ole välittömiä tai kiireellisiä. Kansainvälisestä näkökulmasta eläkejärjestelmään kohdistuva rahoituksellinen haaste on niin ikään suhteellisen pieni.

STTK:n mielestä on tärkeää keskustella eläkejärjestelmään liittyvistä kehittämistarpeista.

- Kun järjestelmän haasteet tunnistetaan hyvissä ajoin, niihin voidaan perusteellisen analyysin ja harkinnan pohjalta löytää toimivat ja oikein mitoitetut ratkaisut. Eläkejärjestelmää kehitettäessä on tärkeää välttää hätiköityjä johtopäätöksiä, koska järjestelmän on oltava toimiva, oikeudenmukainen ja kestävä eri sukupolville pitkällä aikavälillä, Palola korostaa.

Raportissa todetaan naisten ja miesten eläkkeiden välillä olevan suuria eroja. Myös yrittäjien alivakuuttamista koskeva ongelma ja eläkeläisten kasvava eriarvoistuminen nostetaan esiin.

- Ongelmat ovat merkittäviä ja niihin on löydettävä ratkaisut. Sukupuolten välisen eläke-eron keskeisin ratkaisukeino on kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa, sillä eläke syntyy työstä. Yrittäjien alivakuuttamista on syytä vähentää etenkin yrittäjien sosiaaliturvan kattavuuden ja myös yrittäjäeläkejärjestelmän rahoituksen parantamiseksi. Eriarvoisuuden kasvun ja eläkeläisköyhyyden ehkäisemiseksi on tehtävä korjaavia toimia sosiaaliturvajärjestelmän eri osa-alueilla, Palola toteaa.