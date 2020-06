STTK: Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä edettävä määrätietoisesti kohti tuloksia

STTK kiittää hallitusta 25.6. julkistetusta laaja-alaisesta tasa-arvo-ohjelmasta, jossa on esitetty lukuisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan eri alueilla. Nyt on korkea aika edetä ohjelman konkreettisissa toimenpide-ehdotuksissa kohti tuloksia.

- On tärkeää, että koronakriisin vuoksi ei enempää hidasteta eikä pysäytetä tasa-arvon kannalta keskeisiä uudistuksia. Erityisesti työelämän ja perheiden tasa-arvoa edistävien toimien osalta on edettävä ripeästi, jotta tasa-arvoa voidaan tosiasiassa vielä tällä hallituskaudella edistää yhteiskunnassa ja työelämässä, johtaja Katarina Murto korostaa.



Perusteettomista palkkaeroista on vihdoin päästävä eroon.

- Palkkaepätasa-arvo on ollut pitkään työelämän vitsaus. STTK on aiemmin esittänyt, että palkka-avoimuutta on edistettävä lainsäädännöllä. Henkilöstön edustajalla on oltava oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot eri palkanosineen. Vain tiedonsaantia lisäämällä on mahdollisuus käytännössä puuttua riittävällä tavalla palkkasyrjintään ja työpaikalla esiintyviin sukupuolten välisiin perusteettomiin palkkaeroihin. On myös varmistettava samapalkkaohjelman jatkuminen ja vietävä konkreettisia toimenpiteitä muun muassa palkkatietämyksen parantamiseksi eteenpäin, jotta palkkaerot tosiasiassa kaventuvat.



Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on työelämässä valitettavan yleinen ilmiö. Se vaikuttaa kielteisesti työuriin, työsuhteiden laatuun ja ansiokehitykseen.

- Lainsäädännöllä on varmistettava, että raskaus ja perhevapaat eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Perhevapaalta palaavien työsuhdeturvaa on parannettava. Myös työelämässä esiintyvään, erityisesti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään sekä henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan on saatava nollatoleranssi. Tältä osin on tehtävä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, Murto vaatii.



STTK pitää perhevapaauudistuksessa tärkeimpänä tasa-arvon edistämistä ja joustavuuden lisäämistä.

- Erilaiset perhemuodot on otettava yhdenvertaisesti huomioon. Vapaaehtoisen osa-aikatyön mahdollisuuksia pikkulapsivaiheessa on lisättävä, jotta joustavuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee.



STTK arvostaa tulevaa selvitystä koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

- Tämän ohella tasa-arvo-ohjelmassa on muitakin lukuisia tärkeitä toimenpide-esityksiä, jotka liittyvät tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja esimerkiksi eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa. Toivomme, että työmarkkinajärjestöt otetaan mahdollisimman laajasti eri toimenpiteiden valmisteluun, Katarina Murto toteaa.