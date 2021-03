STTK: Teknologiateollisuuden ilmoitus yksi etappi matkalla yleissitovuuden purkamiseen

Teknologiateollisuus ry:n ilmoitus hajauttaa työehtosopimusneuvottelut joko paikallisesti tai valtakunnallisesti sovittaviksi on STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä yksi etappi työnantajaleirin pitkäaikaisessa tavoitteessa murtaa suomalainen työmarkkinoiden sopimusmalli ja viedä työehdoista sopiminen yksinomaan yritystasolle.

Teknologiateollisuuden päätöksen kaikkia vaikutuksia on mahdoton arvioida ja vasta tulevissa neuvottelupöydissä nähdään, miten ja mistä asioista sovitaan – tai ei sovita.

- Oma arvioni on, että neuvottelutoiminta muuttuu silppuiseksi ja työrauhahäiriöt lisääntyvät, Palola ennustaa.

Teknologiateollisuus ei sano tämänpäiväisessä uutisoinnissaan sitä, mikä on hajatuksen aivan perimmäinen tarkoitus: yleissitovuuden murentaminen.

- Vaikka se kiistetään, se on ilmeistä. Mitä useampi yritys toimialalla siirtyy yritystasoiseen sopimiseen, työehtosopimuksen yleissitovuudelta menee pohja. Tässä ei ole mitään epäselvää vähänkään pidemmällä tähtäimellä.

Paikallisesta sopimisesta työnantajaliitot ja sitä lähellä olevat elinkeinoelämän järjestöt puhuvat kauniita sanoja ja verhoavat sopimista työntekijän haluun sopia yrityskohtaisesti paremmin.

- Asioista perillä olevat tietävät, että jo nyt työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa voi aina sopia paremmin. Viestit työpaikoilta luottamusmiehiltä kertovat kuitenkin selkeää kieltä: paikallisesti työnantaja haluaa pääsääntöisesti sopia heikennyksistä kuten palkkojen leikkauksista, työaikojen ja lomien siirtelystä tai sairauslomaoikeuden leikkaamisesta. Paremmin sopimisesta saamme harvoin kuulla, Palola toteaa.

Palola sanoo, että ammattiliitoissa on nyt luotava erittäin tarkat askelmerkit tuleville neuvottelukierroksille alasta riippumatta.

- Metsäteollisuuden liikkeelle laittama ja Teknologiateollisuuden sitä jatkama sävel on selvä ja kovenee. Lienee ajan kysymys, kun muut työnantajaliitot kertovat vastaavia uutisia. Työntekijäpuolella on edunvalvontaa tiukennettava ja valmistauduttava tuleviin neuvotteluihin entistä huolellisemmin. Tarvittaessa oikeutta haetaan joukkovoimalla, Palola uskoo.

