STTK: Työllisyystoimet tasapainoisia, koronakriisin jälkeen huomio nuorten kuormittumiseen

Jaakko Haikonen STTK:n vt. kansainvälisten asioiden asiantuntijaksi 7.2.2022 15:52:35 EET | Tiedote

Jaakko Haikonen (51) on nimitetty STTK:n vt. kansainvälisten asioiden asiantuntijaksi. Kyseessä on 10.2. alkava perhevapaasijaisuus, joka kestää vuoden 2022 loppuun asti. Haikonen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja hän työskentelee tällä hetkellä STTK:n viestintäasiantuntijana. Lisätietoja: Jaakko Haikonen, puhelin 0400 273 385.