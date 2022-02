STTK: Työryhmä esittää työnantajille rajoitettua tiedonsaantioikeutta koronan rokote- ja sairastamistiedoista

STTK:n hallitus: Suomea vaivaava kamreerinäkemys estää strategisen ajattelun 14.2.2022 13:29:53 EET | Tiedote

STTK:n hallituksen mielestä maan hallituksen viime viikolla linjaamat 110 miljoonan euron työllisyystoimet vahvistavat enemmänkin valtiontaloutta kuin lisäävät työllisyyttä. - Suomea vaivaa kamreerinäkemys, jossa jatkuva numeroiden tuijottaminen estää kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen ajattelun. Strategisten linjausten sijaan käydään jonkinlaista nappikauppaa ja kokonaisuus hukkuu yksityiskohtiin. Eniten selkään taputtelua tuntuu ansaitsevan hän, joka leikkaa ja mieluiten häneltä, joka jo ennestään on heikoimmassa asemassa, puheenjohtaja Antti Palola arvioi. Työttömyyden nujertamisessa on STTK:n hallituksen mielestä avaintekijä osaaminen. EU on asettanut tavoitteeksi, että 60 prosenttia työikäisistä osallistuisi vuosittain omaa osaamistaan kehittävään tai ylläpitävään koulutukseen. Suomessa ollaan lähellä tavoitetta, mutta ongelma on siinä, että osaamisen kehittäminen kasaantuu meillä vahvasti ennestään hyvin koulutetuille. - EU-tavoitteen näkökulmasta on vaikea nähdä, miten esimerki