STTK: Vihreä siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti

STTK:n viimesyksyisen kyselyn mukaan alle puolet (47 %) vastaajista pitää Suomessa tehtyjä päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi riittävinä. 36 prosenttia on päinvastaista mieltä: toimet ovat riittämättömiä. Päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi pitää oikeudenmukaisina 43 prosenttia vastaajista ja 32 prosenttia on eri mieltä.

STTK:n hallitus keskusteli tänään vihreän siirtymän edellytyksistä ja energiapoliittisista tavoitteista.

─ On vaara, että osa palkansaajista kääntyy vihreää siirtymää vastaan, jos se koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Päättäjien on varmistettava vihreän siirtymän hyötyjen jakautuminen mahdollisimman monelle suomalaiselle. Työllisyys osaamista vahvistamalla ja palkansaajien ostovoiman tukeminen edullisella energian hinnalla ovat avainasemassa, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Vihreä siirtymä on välttämätön Suomen ilmastotavoitteiden kannalta. STTK kannattaa siihen liittyviä panostuksia, jotka luovat paljon mahdollisuuksia palkansaajille.

─ Siirtymä tuo investointeja ja työllisyyttä sekä mahdollistaa energiaomavaraisuuden ja energian hinnan laskun, Palola tiivistää.

Erittäin tärkeää on, että vihreä siirtymä on taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukainen.

─ Suomessa on aloja ja palkansaajaryhmiä, joille prosessi on vaikeampi kuin toisille. Vihreä siirtymä ei saa johtaa työttömyyden lisääntymiseen. Ei myöskään ole kenenkään etu, että teollisuutta siirtyy maihin, joissa on esimerkiksi löysemmät ilmastolait ja säädökset – ihmisoikeuksista puhumattakaan, STTK korostaa.

Vihreä siirtymä ei onnistu ilman panostuksia työntekijöiden osaamiseen. Vahva osaaminen on palkansaajan, yhteiskunnan ja työnantajan etu.

─ Pula osaavasta työvoimasta on jo nyt akuutti monella alalla. Työvoiman osaamiseen panostamisen tarve on vahvasti esillä myös EU:n vihreässä siirtymässä ja kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ennustuksissa, Palola viittaa.

Energiaköyhyyttä torjuttava

STTK on julkaissut järjestön energiapoliittiset tavoitteet. Suomi tarvitsee kattavaa energiastrategian ja energiaverotuksen kokonaistarkastelua. Keskeinen näkökulma strategiassa on oikeudenmukainen siirtymä sekä energiaköyhyyden torjuminen. Suomen on myös kyettävä kaupallistamaan kotimaisia kestäviä energiainnovaatioita ja huolehdittava referenssilaitosten käyttöönotosta Suomessa.