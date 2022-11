STTK:n Antti Palola maailman ay-liikkeen kattojärjestö ITUC:n hallitukseen ja työvaliokuntaan

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on valittu maailman ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestö The International Trade Union Confederation (ITUC) hallitukseen ja sen työvaliokuntaan. Palola on työvaliokunnan ainoa pohjoismainen jäsen. Samalla Palola jatkaa ITUC:n hallituksessa.



Vuonna 2006 perustettu ITUC edustaa yli 200 miljoonaa palkansaajaa yli 130 maassa ja sillä on noin 330 jäsenjärjestöä.

ITUC:n keskeinen tavoite on edistää ay-liikkeen yhteistyötä globaaleissa asioissa, kuten yhteyksissä Kansainväliseen työjärjestöön, Maailman kauppajärjestöön, Maailmanpankkiin ja Kansainväliseen valuuttarahastoon. ITUC:lla on myös tärkeä tehtävä koordinoida palkansaajajärjestöjen apua vaikeimmissa oloissa perusoikeuksia puolustaville ammattiliitoille.

- Kansainvälisen järjestön pohjoismaisena hallinnon jäsenenä toimiminen on STTK:lle ja myös minulle henkilökohtaisesti iso luottamuksenosoitus. Tehtävä on erinomainen näköalapaikka eri maanosien haasteisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin, Antti Palola sanoo.

ITUC:n tulevien vuosien isot haasteet liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään sekä demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

- Työntekijöiden koulutuksesta ja osaamisesta on huolehdittava, jotta heidän tietonsa ja taitonsa vastaavat nykyistä paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin ja vaatimuksiin. Samalla ay-liikkeen tulee vaikuttaa globaalisti, jotta vihreä siirtymä toteutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti oikeudenmukaisella tavalla, Palola korostaa.

Luca Visentini uudeksi pääsihteeriksi

ITUC:n uudeksi pääsihteeriksi valittiin italialainen Luca Visentini. Hän toimii tällä hetkellä eurooppalaisen ay-kattojärjestö ETUC:n pääsihteerinä. Vastaehdokkaana pääsihteerin tehtävään oli IndustiAllin turkkilainen apulaispääsihteeri Kemal Özkan.





Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.