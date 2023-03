STTK:n hallitus: Julkista taloutta vahvistettava, mutta ei heikoimpien kustannuksella

STTK:n mielestä julkista taloutta on vahvistettava seuraavilla vaalikausilla. Valtiovarainministeriö on tänään julkaissut meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen. Se on erittäin laaja kokonaisuus sisältäen eri tasoisia ja vaikutuksiltaan eri suuruisia esityksiä. STTK:n hallitus keskusteli kartoituksesta tänään.

Työ suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseksi on alkanut ja sosiaaliturvakomitean välimietintö annettu. STTK:n mielestä sosiaaliturvaa on kehitettävä pitkäjänteisemmin kuin yhden vaalikauden mittaisena projektina. VM:n raportissa on useita esityksiä, jotka käytännössä heikentäisivät sosiaaliturvaa.

- Suunnitelmallinen sosiaaliturvan uudistaminen on tärkeämpää kuin yksittäisten leikkausten ideoiminen. Tilkkutäkkimäinen kehittäminen ei ole kestävä tapa uudistaa sosiaaliturvaa, sillä se ainoastaan kurittaa heikoimpia. Ytimessä on palvelujärjestelmän uudistaminen sekä etuuksien ja palveluiden nykyistä parempi yhteensovittaminen, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

STTK korostaa suomalaisten osaamisen ja koulutuksen merkitystä menestyksemme kulmakivenä. VM:n esittämät toimet lisäisivät eriarvoisuutta ja rajaisivat mahdollisuuksia osallistua koulutukseen eri elämänvaiheissa.

- Meillä on parhaillaan osaajapula ja elinkeinorakenteiden murroksessa erityinen huoli työikäisten osaamistarpeista. Koulutuksesta ei pidä leikata eikä työikäisten koulutusmahdollisuuksia heikentää, Palola linjaa.



Veropohjaa laajennettava

STTK kiittää nyt ensimmäistä kertaa tehtyä verokartoitusta, jossa arvioidaan verotuksen eri keinojen kokonaisvaikutuksia.

- Tavoite on veropohjan laajentaminen, mitä STTK kannattaa. VM esittää alennettujen alv-kantojen korottamista. STTK:n mielestä ylempien ja alempien alv-kantojen yhtenäistäminen olisi veroteknisesti perusteltua. Muutokset eivät kuitenkaan saa heikentää ostovoimaa tai lisää eriarvoisuutta. On myös hyvä, että valmiste-, liikenne- ja energiaverotuksen verokertymää heikentävä ohjausvaikutus on tunnistettu ja siihen haetaan kestäviä ratkaisuja. Myös listaamattomien yritysten osinkojen verotuksen uudistaminen olisi myönteinen toimenpide.