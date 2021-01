STTK:n hallitus: Korona pitää talouden ja työmarkkinat epävarmuudessa pitkään

Maailma ja Suomi ovat taistelleet koronapandemiaa vastaan vuoden verran. - Korona on ennen kaikkea terveysuhka ja järkyttänyt turvallisuuden tunnettamme. Pandemian hillintään liittyvät toimet puolestaan ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti talouteen ja työllisyyteen. Kaikki tämä on tehnyt arjestamme eri tavoin haasteellista. Vaikka rokotteita virusta vastaan on ja niitä annetaan Suomessakin, viekasta virusta ei ole vielä voitettu. Sen myötä tulevaisuus ja ”koronan jälkeinen elämä” ovat vielä pitkään täynnä epävarmuutta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

Tänään kokoontunut STTK:n hallitus pitää tärkeänä tukea kaikin tavoin heitä, jotka koronan takia työssään asettavat oman terveytensä ja henkensä vaaraan muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

- Etätyöloikka on totta, ja Suomi on tässä pärjännyt esimerkillisesti, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työn arvostamiseen on paneuduttava aivan erityisellä tavalla koronan luomissa kimuranteissa työympäristöissä.

Rokottaminen on päässyt meillä ja maailmalla vauhtiin - jopa nopeammin kuin pandemian alkuvaiheessa arvioitiin. Tämä on myönteinen merkki siitä, että tauti on vähintään hallittavissa ja aikanaan myös voitettavissa.

- Rokote on merkittävä edistysaskel koronan vastaisessa taistelussa. STTK uskoo suomalaisten rokotemyönteisyyteen, toivoo rokotteiden saatavuuden nopeutuvan koko Suomessa ja rokottamisen sen myötä etenevän tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Asiantuntijoiden näkemys on, että vasta kattava rokottaminen luo riittävän suojan pandemiaa vastaan.

Terveyden rinnalla huoli on taloudesta ja työpaikkojen tulevaisuudesta.

- Tiukat rajoitukset ovat olleet Suomessa tarpeen, sillä sen myötä epidemia on pysynyt hallinnassa. Suomi ei – toisin kuin moni muu maa – ole täysin suljettu ja meillä on ollut mahdollisuus rajoituksista huolimatta viettää melko normaalia arkea. Mitä vakavammin suhtaudumme ohjeistuksiin ja rajoituksiin, sen nopeammin pääsemme koronan ikeestä. Säännöt ovat kuin lääkkeet: ne auttavat vain, jos ne otetaan käyttöön, Palola muistuttaa.

Suomen talous on sinnitellyt koronan oloissa odotettua paremmin, mutta tulevaisuus on edelleen epävarma. Työmarkkinajärjestöt ovat olleet mukana päättämässä toimista työpaikkojen turvaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

- On muistettava, että meillä on koronan ohella muitakin ongelmia ja haasteita ratkottavana. Koronan torjuminen on vaatinut reipasta velanottoa, mutta maksun aika tulee myöhemmin. Ikääntyvä Suomi tarvitsee työtä ja tekijöitä, sillä muuten hyvinvointipalveluiden rahoitus vaarantuu. Ilmastonmuutos ei ole normaalista talvisäästä huolimatta pysähtynyt, vaan sen pysäyttämiseksi tarvitaan kotoisia ja globaaleja toimia, Palola listaa.

Lisätietoja: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.