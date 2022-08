STTK:n hallitus: Ostovoima turvataan palkankorotuksilla, sosiaaliturvamaksuja siirrettävä osittain työnantajille

Hallitus valmistautuu ensi vuoden talousarvioneuvotteluihin tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu, hinnat nousevat ennätystahtia, korkotaso kohoaa ja Suomen taloutta uhkaa kasvun hiipuminen. STTK:n hallitus linjasi tänään kokouksessaan järjestön tavoitteita hallituksen budjettiriiheen.



Palkansaajien ostovoima heikentyy tänä vuonna hintojen voimakkaan nousun vuoksi.

─ Energian ja ruuan hintojen nousun taustalla on Venäjän hyökkäyssota, joka on aiheuttanut maailmanlaajuisen energia- ja ruokakriisin. Demokraattisten arvojen puolustamisessa ei pidä tehdä kompromisseja, vaikka hinta olisi kova. Valtion toimin on tuettava kansalaisten pärjäämistä kohonneiden kustannusten kanssa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Julkisen talouden alijäämän vuoksi mittaviin veronkevennyksiin ei nyt ole varaa, mutta valtion tuloveroasteikkoihin on tehtävä tarkistukset, jotta vältytään palkkaverotuksen kiristymiseltä. Jos palkansaajien ostovoiman laskua kompensoidaan verotuksella, palkkaveron kevennykset on suunnattava pieni- ja keskituloisille.

─ Palkkaverotuksen progressiota ei ole tarvetta keventää. Keskeistä ostovoiman turvaamisessa ovat ennen kaikkea vuodelle 2023 sovittavat palkankorotukset, jotka ovat tätä vuotta korkeammat. Nyt on yritysten aika joustaa. Tässä tärkeä toimi olisi sosiaaliturvamaksujen osittainen siirto palkansaajilta työnantajille, Palola linjaa.

STTK esittää Windfall-veron käyttöönottoa sellaiseen energiantuotantoon, jolle hintojen nousu on tuonut ylivoittoja.

─ Näillä verotuloilla olisi mahdollista kompensoida kotitalouksien energialaskua ja vahvistaa julkista taloutta. Taloustalkoissa on harkittava myös pääoma- ja yritysverotuksen tilapäistä kiristämistä, Palola esittää.

Jatkuvan oppimisen rahoitus varmistettava



STTK muistuttaa, että työvoimapula ja työvoiman heikko kohtaanto eivät ole kadonneet turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyttyä. Kohtaannon parantamiseksi STTK esittää työmatkakustannusten kompensoinnin jatkamista.

─ Työikäisen väestön koulutustason nostaminen ja osaamisen vahvistaminen on Suomelle välttämätön tulevaisuusinvestointi. Jatkuvan oppimisen rahoitusta on kanavoitava nopeasti alueellisesti sekä toimiala- ja kohderyhmäkohtaisesti. Paras keino lisätä työvoiman osaamistasoa on turvata Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoitus.

