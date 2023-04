STTK:n hallitus: Uuden hallituksen kehitettävä työelämää yhteistyöllä

STTK: Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan enemmän ja eettisempää maahanmuuttopolitiikkaa 27.3.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Alhaisen syntyvyyden ja vähenevän työikäisen väestön Suomessa on vauhditettava kansainvälistä rekrytointia. Nyt päättyvällä hallituskaudella on laadittu ensimmäinen työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton tiekartta, joka sisältää selkeän numeerisen tavoitteen. ─ Seuraavan hallituksen on jatkettava tätä työtä ja samalla nostettava kunnianhimon tasoa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esittää. Vuosi 2022 on toistaiseksi maahanmuuton ennätysvuosi; tuolloin nettomaahanmuutto Suomeen oli noin 35 000 henkilöä. ─ Tämä on merkittävä muutos pitkään paikallaan junnanneessa kehityksessä. Suunta on oikea, Palola painottaa. Väestökehityksen seuraukset heijastuvat laajasti yhteiskuntaan ja myös esimerkiksi eläkejärjestelmän kestävyyteen. Osaajapula on kasvun este. ─ Maali on jatkuvassa liikkeessä, eikä sitä saavuteta sirpaleisilla uudistuksilla. Seuraavan hallituksen on arvioitava kokonaisvaltaisesti, miten maahanmuuttoa säätelevällä lainsäädännöllä tuetaan työelämän tavoitteita ja tarpeita. Maahanm