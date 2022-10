STTK:n kysely: Nuoret tyytyväisiä uravalintoihinsa, opintojen aikaista ohjausta tehostettava

STTK: Palkansaajien ostovoima on turvattava 11.10.2022 09:49:18 EEST | Tiedote

STTK:n hallituksen kokouksessa ja syysseminaarissa Kirkkonummella kasvava huoli kohdistui palkansaajien reaaliansioihin, joiden arvellaan tänä vuonna supistuvan noin neljä prosenttia. Tutkimuslaitos Laboren tuoreen selvityksen perusteella kaikkien ostovoima supistuu tänä vuonna, mutta vain toimihenkilöperheissä sama linja jatkuu myös ensi vuonna. Kuluttajaliitto puolestaan on todennut, että viidennes kotitalouksista ei kestä minkäänlaista elinkustannusten nousua. ─ Sähkön ja elintarvikkeiden kallistuminen rasittavat kotitalouksia ja moninkertaistavat menoja. Korkean inflaation oloissa ostovoima on suorastaan romahtanut. Huoli toimeentulosta on monissa perheissä täyttä totta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa. Yritysten palkanmaksuvara on hyvä, mutta palkansaajien siivu yritysten kasvaneesta kakusta selkeästi pienentynyt. ─ Ensi vuoden palkankorotusten on oltava korkeammat kuin mitä tälle vuodelle neuvoteltiin. Kun koronakriisin alussa tuettiin yritysten kilpailukykyä, nyt on v