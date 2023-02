STTK:n kysely: Osatyökykyisten työllistämisestä apua työvoimapulaan

SAK, Akava ja STTK: Työntekijöiden osaamista vahvistettava reilun vihreän siirtymän varmistamiseksi 15.2.2023 07:30:00 EET | Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat Suomen pysyvän tavoitteessaan olla hiilineutraali vuonna 2035.Samalla on varmistettava, että siirtymä toteutuu oikeudenmukaisesti ja työntekijöiden ääni kuuluu ilmastotoimista päätettäessä. Järjestötpainottavat, että vihreä siirtymä on mahdollisuus Suomelle ja Euroopalle, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti ja siten, että kaikki kokevat hyötyvänsä siitä. Jotta hiilinegatiivisuuteen pyrkiviä ratkaisuja syntyy riittävän nopeasti, tarvitaanuuden teknologian käyttöönotto-osaamista. Onnistuneessa vihreässä siirtymässä avainasemassa on työntekijöiden osaamisen päivittäminen. Yhteiskuntamme on kyettäväennakoimaan vihreän siirtymän työllisyysvaikutukset javiimeistään nytkartoitettava toimialakohtaisesti osaamistarpeet.Mahdollisiin osaamisvajeisiin on reagoitava ajoissa, mikä varmistaa parhaiten siirtymisen työstä työhön ilman työttömyysjaksoja, järjestöt korostavat. Seuraavan hallituksen kiireellisimpiä tehtäviä on aloittaa valmistelu, jo