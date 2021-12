STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Vastakkainasettelu työmarkkinoilla voimistuu

Tänään tehtävässä jatkamaan valittu STTK:n puheenjohtaja Antti Palola totesi työmarkkinakatsauksessaan, että vastakkainasettelu työnantajien ja palkansaajien välillä on kiistatonta ja lisääntymään päin. - Jonkinlainen vastakkainasettelu on normaalia, koska kummallakin on omat tavoitteensa. Mutta sen sijaan, että hakisimme näihin asti suomalaiseen yhteiskuntaan vakautta ja ennustettavuutta tuonutta yhteisymmärrystä, etenemme tänään jyrkentyneen epäluottamuksen ilmapiirissä.

Esimerkiksi Palola nostaa tämän hallituskauden aikaisen kolmikantayhteistyön tuloksettomuuden.

- Hallitusohjelma loi osapuolille useita tilaisuuksia uudistaa lainsäädäntöä ja kehittää työelämää, mutta tulokset ovat heikkoja. Työnantaja ei ole halunnut aitoa sopimista, ja tämä rapauttaa työmarkkinajärjestöjen kykyä uudistaa työelämää.

Palola arvioi, että työnantajaleirissä odotetaan jo seuraavaa hallituskautta.

- Työnantajilla on vahva halu vaikuttaa siihen, että politiikan suunta muuttuu. STTK ei vastusta markkinataloutta, mutta haluamme oikeudenmukaisen työelämän. Ay-liike on paitsi jäsentensä, myös yhteiskunnan heikoimpien puolella. Uudistuksia ei saa tehdä heikomman asemaa edelleen heikentämällä.

Meneillään olevan työmarkkinakierroksen STTK:n puheenjohtaja arvioi sujuneen tähän asti odotettua rauhallisemmin. Muutokset sopimustoiminnassa näyttävät tällä erää jäävän vähäisiksi.

- Tämä on silti tyyntä myrskyn edellä. Suomessa on toivuttu koronakriisistä yllättävänkin hyvin, eikä työnantaja halua keikuttaa venettä luomalla työmarkkinahäiriöitä. Yhtä kaikki työnantajan valitsemalla tiellä häämöttää toive neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän romuttamisesta ja hajauttamisesta yritystasolle, jossa neuvottelut käytäisiin lopulta työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä ilman ammattiliittoja, Palola toteaa.

Työantajat ovat perustelleet kokonaisratkaisuista ja yleiskorotuksista luopumista sillä, että ne eivät joustaneet riittävästi alojen välisiin tuottavuus- ja kannattavuuseroihin.

- Esimerkiksi teknologiateollisuus, jolla menee varsin hyvin, ei silti ole valmis maksamaan työntekijöilleen enempää kuin mikä on heikoimmin kannattavan alan palkanmaksukyky. Työnantaja ei tosiasiassa halua maksaa kannattavuuden tai tuottavuuden perusteella vaan menee sieltä, missä aita on matalin.

Palola arvioi työmarkkinakierroksen saavan lisää vauhtia vuoden vaihteen jälkeen ja keväällä, kun julkinen sektori alkaa tosissaan neuvotella.

- Paineet sote-sektorin palkkojen korjaamiseen ovat alan työvoimapulan, työn vaativuuden, henkilöstömitoituksen ja koronapandemian vuoksi kovat. Helppoja neuvotteluja ei ole luvassa. Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.



