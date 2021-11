STTK:n uudessa pelissä seikkaillaan kiperissä työelämätilanteissa

Marja Mäntylä on STTK:n Vuoden luottamusmies 28.9.2021 14:03:37 EEST | Tiedote

Marja Mäntylä on valittu STTK:n Vuoden luottamusmieheksi. Mäntylä työskentelee hankinta-asiantuntijana Tampereen evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä, missä hän toimii ammattiliittonsa Kirkon alojen luottamusmiehenä. Perusteluissa painotetaan Mäntylän aktiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteistyökykyä seurakuntayhtymässä, jossa on eletty viime vuodet isojen muutosten aikaa – viimeksi koronapandemian luomissa hankalissa olosuhteissa. – Mäntylä on toiminut luottamustehtävissä vuodesta 2013. Hän katsoo tulevaisuuteen eikä jämähdä ongelmiin. Hän on aktiivinen muiden luottamusmiesten tukija ja kouluttautuu itse. Hän perehtyy asioihin ja kykenee hyvään yhteistyöhön työnantajapuolen kanssa. Palkinto annettiin nyt kahdennentoista kerran. Yksimielisen valinnan teki STTK:n työelämän kehittämisen valmisteluryhmä. Palkinto jaettiin tänään vuotuisessa henkilöstön edustajien seminaarissa, joka kokosi ruudun ääreen noin 500 STTK:laista vaikuttajaa. Lisätietoja: Marja Mäntylä, puhelin 040 8