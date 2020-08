Sture Fjäder jatkaa Akavan puheenjohtajana

Akavan liittokokous valitsi Sture Fjäderin Akavan puheenjohtajaksi äänin 578–292. Fjäder on toiminut Akavan puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Toisena ehdokkaana Akavan puheenjohtajaksi oli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn palvelujohtaja Maria Teikari. Liittokokous pidettiin 25. elokuuta Helsingissä ja siinä olivat edustettuina 33 Akavan jäsenliittoa.

– Kiitän saamastani luottamuksesta. Pidän erittäin tervetulleena, että Akavassa käytiin laajaa keskustelua toiminnasta ja tulevaisuuden painotuksista viime kuukausina. Tunnistamme hyvin asiat, joita Akava-yhteisö yhdessä voi muuttaa. Yhteinen tehtävämme on huolehtia muun muassa järjestäytymisestä ja nuorten äänen kuuntelemisesta, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Olennainen tehtävä on tietysti huolehtia jäsentemme työelämään liittyvistä asioista täysin poikkeuksellisessa ajassa. Kannan erityistä vastuuta ja huolta siitä, että korkeakoulutettujen työllisyystilanne vahvistuisi ja heidän taloudellinen tilanteensa ei heikkene, kun Suomi velkaantuu voimakkaasti.

– Koulutus, osaaminen ja tutkitun tiedon hyödyntäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Suomen menestys on perustunut ja perustuu jatkossakin korkeaan osaamiseen. Tätä Akava puolustaa, Fjäder toteaa.

– Kiitän Maria Teikaria hyvästä kampanjasta, jossa kävimme tärkeää keskustelua Akavan kehittämisestä ja suunnasta sekä työelämän muutoksista. Myös Akavan liitot osallistuivat aktiivisesti pohdintoihin, Fjäder sanoo.

Sture Fjäder, 62, on toiminut Akavan puheenjohtajana vuodesta 2011. Hän on kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Fjäder on kotoisin Hangosta ja asuu Helsingissä.

Valokuvia on käytettävissä osoitteessa https://www.akava.fi/fjader_elokuu2020/