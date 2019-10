Suhdannekäänne voimistuu metsäteollisuudessa, työmarkkinakierros vaatii kaikilta vastuun kantamista

Neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta alkoivat 8.10.2019 13:01:00 EEST | Tiedote

Metsäteollisuus ry ja Teollisuusliitto aloittivat tiistaina 8. lokakuuta neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden uudesta työehtosopimuksesta. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on saada uusi sopimus aikaan nykyisen sopimuksen voimassa ollessa. Voimassa oleva mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus päättyy 30. marraskuuta. Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 työntekijää. Lisätietoja: Teollisuusliiton sektorijohtaja Jyrki Alapartanen, puh. 040 587 7563 Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, p. 040 334 6585