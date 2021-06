Suhdannenäkymät: kauppa ja liike-elämän palvelut, matkailu- ja ravintola-ala sekä teollisuus ja rakentaminen

PT:n tutkija Sakari Lähdemäen väitöstutkimus: Miten yksityistäminen vaikuttaa Suomen valtionyhtiöiden tuottavuuteen? 2.3.2021 09:25:49 EET | Tiedote

KTM Sakari Lähdemäki väittelee 5.3.2021 klo 12 Turun yliopiston taloustieteen laitoksella aiheesta ”Essays on Economic Productivity”. Väitöstutkimus käsittelee Suomen teollisuudessa toimivien valtionyhtiöiden yksityistämistä ja sen vaikutusta tuottavuuteen. Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan, vaikuttiko yksityistäminen toimipaikkojen henkilöstörakenteeseen. Vastaväittäjänä on professori Mika Maliranta (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena on professori Janne Tukiainen (Turun yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata etäyhteyden kautta.