Sukella kuviin! Kustannusosakeyhtiö Otavan Kuvitetut!-hanke nostaa kuvakirjat ja niiden tekijät etualalle

Jaa

Kuvitetut!-hankkeen on tarkoitus nostaa kuvakirjat ja kuvitetut kirjat niiden ansaitsemaan arvostukseen, ja luoda luontaista näkyvyyttä näille värikkäille ja monipuolisille taideteoksille. Tavoitteena on myös kasvattaa arvostusta sekä tietoisuutta kuvittajien ammattia kohtaan. Hankkeeseen liittyvän näyttelyn on toteuttanut All Things Content. Kuvitetut!-avajaisia vietetään Otavalla 11.11.

Kuvat voivat avata uusia maailmoja, kuvat voivat kertoa, kuvia voidaan tulkita, lukea ja kokea. Kustannusosakeyhtiö Otavalla on pitkä ja upea historia maan merkittävimpien kuvitettujen lastenkirjojen kustantajana. Siksi Otava haluaa kehittää edelleen kuvakirjojen sekä kuvitettujen kirjojen tekemistä ja tuoda näkyvyyttä niille taidokkaille tekijöille, jotka kustantamon tuella ovat kasvamassa. Nyt käynnistyvä Kuvitetut!-hanke nostaa kuvakirjat ja niiden tekijät etualalle. Mukana on 28 suomalaiskuvittajaa, joiden kynästä ovat syntyneet monet lasten rakastamista lastenkirjahahmoista, kuten Isämies (kuvittajana Kai Vaalio), Puluboi (Emmi Jormalainen), Tuikku (Johanna Lestelä), Pulla Vehnänen (Ninka Reittu) ja Paavali Pattinen (Pasi Pitkänen). ”Kuvitetut! syntyi tarpeesta nostaa esille lastenkirjojen kuvittajia, sillä he saattavat toisinaan teoksia käsiteltäessä jäädä kirjailijoiden varjoon. Siitäkin huolimatta, että teksti ja kuva ovat lastenkirjoissa aivan yhtä tärkeässä roolissa. Haluamme korostaa kirjan kuvittajia ja kirjoittajia tasavertaisina tekijöinä ja juhlistaa Suomessa kukoistavaa kuvituskulttuuria”, Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio sanoo. Kuvitetut!-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kuvittajan työstä ja tuoda suomalaista kuvitusosaamista esille. Lisäksi tarkoituksena on auttaa kuvittajia ja kuvitettuja lastenkirjoja kirjoittavia tekijöitä verkostoitumaan keskenään. Hankkeen ytimessä All Things Contentin toteuttama pedagoginen julistenäyttely, jonka avulla lasten kanssa voidaan käsitellä helpolla ja hauskalla tavalla kirjojen kuvituksia ja niiden merkitystä tarinalle. Näyttely sisältää kuvituksia kaikilta mukana olevilta kuvittajilta, ja sen voi helposti skaalata erilaisiin tiloihin sopivaksi. Erityisen hyvin se sopii esimerkiksi koululuokkiin ja kirjastoihin. ”On ilahduttavaa, että Otava tällä tavalla nostaa esille tekijät lastenkirjakuvitusten takana. Toivon, että näyttelyn kautta monet suomalaiset lapset tutustuvat kuvittajan työhön ja teoksiin, kuvituksen keinoin luotuihin maailmoihin. Kuvakirja on näyttämö, pakopaikka, lämmin syli tai suuri seikkailu”, Kuvittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Maija Hurme sanoo. Monivuotinen Kuvitetut! on saanut rahoitusta Otavan Kirjasäätiöltä. Kuvitettujen avajaisia vietetään 11.11. Otavalla. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan, ilmoittautuminen anni.gullichsen@otava.fi maanantaihin 7.11. mennessä. Lisätiedot hankkeesta: kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio. Puh. 050 3103024 Julistetilaukset: tuottaja Milla Kallijärvi milla@atcontent.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa