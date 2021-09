Sukupolvensa kirkkaimman kirjailijatähden Sally Rooneyn uusi kirja ilmestyy suomeksi marraskuussa 2021

Jaa

Missä olet, kaunis maailma on kipeän koskettava ja viiltävän älykäs romaani ja maailmanlaajuinen kirjallisuustapaus.

Normaaleja ihmisiä -romaani ja sen tv-sovitus hullaannutti ihmiset ympäri maailmaa. Missä olet, kaunis maailma on Snapchat-sukupolven Salingeriksi kutsutun Rooneyn kolmas romaani, ja sen odotettu suomennos ilmestyy marraskuussa 2021.

Romaanissa nuorena maineeseen noussut irlantilaiskirjailija Alice tapaa varastossa työskentelevän Felixin Tinderissä ja pyytää tämän kanssaan Roomaan. Dublinissa Alicen paras ystävä Eileen koettaa toipua kipeästä erosta, ja päätyy suhteeseen lapsuudenkaverinsa kanssa. He kaikki neljä ovat yhä nuoria, mutta aikuisuus häämöttää. He haluavat toisiaan, he etääntyvät toisistaan, he palaavat yhteen, ja eroavat jälleen.

Missä olet, kaunis maailma on romaani ystävyydestä, rakkaudesta ja seksistä. Siitä miltä tuntuu olla viimeinen valaistussa huoneessa ennen maailmanlopun pimeyttä.

Teoksen on suomentanut Cristina Sandu.

Tiedustelut: Jenni Heiti/Otava.

jenni.heiti@otava.fi