Sulakkeen Hotel Hideaway-pelissä juhlitaan Pride-kuukautta kuuluisan drag-artisti Trixie Mattelin virtuaali-drag-showssa viikonloppuna

Jaa

15 miljoonaa kertaa ladattu Hotel Hideaway panostaa kansainvälisiin artistitapahtumiin.

Tämän viikon perjantaina Habbosta tunnetun Sulakkeen Hotel Hideaway-pelissä aloitetaan Pride-kuukauden juhlinta kuuluisan amerikkalaisen drag-artistin, Trixie Mattelin stand up- ja musiikkikeikalla. Trixie Mattel tuli tunnetuksi RuPaul’s Drag Race All Stars -kilpailun voittajana ja hän on saanut tunnustusta myös yhtenä Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimmista drag-artisteista.

“Hideawayn avoin ja tasavertainen ympäristö on meille prioriteetti ja on kunnia toivottaa Trixie Mattelin kaltainen drag-kuuluisuus Hideawayhin keikalle juhlistamaan Pride-kuukauden starttia”, Sulakkeen toimitusjohtaja Valtteri Karu sanoo. “Artistikeikat ovat loistavaa sisältöä Hotel Hideawayn asukkaille. Tapahtumissamme on vieraillut jo lähes 300 000 katsojaa ympäri maailman. Trixien drag-shown lisäksi ensi viikon perjantaina 10.6. Hideawayssa pääsee festaritunnelmaan, kun hotelli isännöi ilmastonmuutoksen ehkäisyn hyväksi järjestettävän Doomin’ Sun -virtuaalifestivaalien virallisia jatkoja. Myös muita kiinnostavia artistivieraita on luvassa läpi vuoden.”

“Olen intohimoinen pelaaja, joten olen innoissani yhteistyöstä Hotel Hideawayn kanssa ja mahdollisuudesta päästä esiintymään ja tapaamaan pelin yleisöä”, Trixie Mattel sanoo.

Hotel Hideaway alkoi keväällä järjestämään artistiesiintymisiä ja hotellin vieraat ovat päässeet bilettämään kolmen hollantilaisen DJ:n Luuk van Dijkin, Marc Sixman ja Sidney Samsonin virtuaalikeikoilla. Viime perjantaina 29.5. Hotel Hideawayssa vieraili New Jerseyläinen, TikTokista maailman maineeseen singahtanut laulaja Cookiee Kawaii. Hideawayn tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia ja mukaan pääsee lataamalla Hotel Hideawayn AppStoresta tai Google Playsta.

Hideawayn kaikissa artistitapahtumissa järjestetään kolme erillistä 30 minuutin konserttia vuorokauden sisään, jotta kaikki kiinnostuneet ympäri maailman pääsevät osallistumaan keikoille eri aikavyöhykkeillä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Trixien ensimmäinen esiintyminen alkaa Suomen aikaa lauantaina 5.6. klo 03.00, seuraava klo 11.00 ja viimeinen lauantai-iltana klo 19.00.

“Hotel Hideaway konserttialustana on looginen keskitie oikean maailman konserttien ja sosiaalisen median välillä. Sosiaalisena pelinä Hotel Hideaway on kuin tehty täyttämään konserttien ja sosiaalisten tapahtumien jättämä rako. Hotel Hideawayssa kymmenet tuhannet ihmiset voivat samanaikaisesti nauttia interaktiivisesta konsertista pelihahmoillansa”, Karu jatkaa.

Hotel Hideaway

Sulakkeen kehittämä Hotel Hideaway on vuonna 2016 julkaistu sosiaalinen 3D-roolipeli, jossa pelaajat voivat tavata uusia ihmisiä ja ystäviä. Pelaajat voivat sisustaa omaa huonettaan ja ilmaista itseään hyödyntämällä pelin laajaa valikoimaa vaatteita, asusteita ja kampauksia. Hotel Hideawayta voi pelata mobiililaitteilla ja Facebookissa. Peliä on ladattu yli 15 miljoonaa kertaa. Hideawayssa on kuukausittain noin 900 000 aktiivista pelaajaa ympäri maailman.Sulakkeen pääkonttori on Helsingissä ja yhtiön omistaa hollantilainen peli- ja mainosteknologiayritys Azerion. https://www.hotelhideawaythegame.com/

Trixie Mattel

Brian Michael Firkus, taitelijanimeltään Trixie Mattel, on amerikkalainen laulaja,

näyttelijä ja drag-artisti. Trixie Mattel on RuPaul’s Drag Race All Stars -kilpailun

voittaja ja hän on myös tunnettu musiikkiartisti. Mattel on tunnustettu myös

yhtenä USA:n vaikutusvaltaisimmista drag-artisteista.

https://www.trixiemattel.com/