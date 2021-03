Suodattaako kasvomaskisi/hengityssuojaimesi eläviä viruksia?

Ensimmäistä kertaa tähän oleelliseen kysymykseen saadaan tieteellistä dataa sertifioidusta kanadalaisesta laboratoriosta.

Triomed Antimikrobinen suu-nenäsuojain oli vertailun paras

Kanadalainen sairaalatarvikealan yritys i3 Biomedical inc. julkisti vertailevaa dataa erilaisten kasvomaskien sekä hengityssuojaimien virusten suodatustehokkuudesta. Taulukkojen tulokset ovat esitetty virusten lukumäärä/minuutti eli kuinka monta virusta pääsee keskimäärin minuutissa 7 litran hengitysilman mukana maskien/hengityssuojamien lävitse käyttäjän hengitysteihin. Mittaukset suoritti kanadalainen ISO-sertifioitu laboratorio GAP EnviroMicrobial Services Ltd.



Kansanmaskeja, kirurgisia suu-nenäsuojaimia tai hengityssuojaimia ei tarvitse testata Eurooppalaisten tai Amerikkalaisten standardien mukaan virusten osalta vaan ainoastaan kiinteiden partikkeleiden (esimerkiksi suola partikkelit) tai bakteerien osalta (bakteerit ovat noin 100 kertaa kooltaan isompia kuin virukset)



Tällä hetkellä ainoat standardit, jotka määrittävät vaatimukset mikrobien suodatustehokkuudelle ovat Pohjois-Amerikassa ASTM 2100 ja Euroopassa EN14683 Bacterial Filtration Efficiency (BFE). Vaikka se ei ole standardien vaatimuksissa, niin bakteerit voidaan korvata viruksilla, jolloin voidaan mitata virusten suodatustehokkuus eli Viral Filtration Efficiency (VFE). Kyseinen standardoitu testi tehdään normaalisti konsentraatiolla 10^5 viruksia per 1 litra ilmaa ja testi kestää ainoastaan 2 minuutin ajan, eli testi antaa virusten suodatustehokkuuden 2 minuutin ajalta. GAP EnviroMicrobial Services Ltd. laboratoriolle annettiin toimeksi testata VFE muuten normaalin protokollan mukaisesti mutta testausajaksi 30 minuuttia NIOSH1 suosituksen mukaisesti ilman nopeudella 85 l/min eri tyyppisille kasvomaskeille (kansanmaskit, kirurgiset suu-nenäsuojaimet CE Type IIR/ASTM Level 3, KN 95 (Kiinan standardien mukainen) hengityssuojain, N95 (Pohjois-Amerikkalaisten standardien mukainen) hengityssuojain sekä FFP2 (Euroopan standardien mukainen) hengityssuojain.



Vertailun vuoksi, yksittäinen infektoituneen potilaan yskös voi vapauttaa keskimäärin 4 914 600 aerosolien mukana kulkevaa viruspartikkelia2. Vastaukset otsikon kysymykseen, löytyvät alla olevista taulukoista.

i3 Biomedicalin valmistaman Triomed kirurgisen suu- ja nenäsuojaimen ulkopinnassa on patentoitu antimikrobinen pinnoite. Kesällä 2020 Toronton yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan suojaimen ulkopinta deaktivoi minuuteissa COVID-19-tautia aiheuttavan koronaviruksen yli 99-prosenttisesti. Jo aiemmin innovatiivisen trijodidiin perustuvan pinnoitteen on osoitettu tehoavan bakteereihin ja influenssavirukseen.

i3 BioMedical Inc on kanadalainen lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys, joka on keskittynyt uudenlaisten antimikrobisten TrioMed Active teknologiaa hyödyntävien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen.

GAP EnviroMicrobial Services Ltd. (GAP), perustettu vuonna 1996, on ISO/IEC 17025:2005 standardia noudattava, Canadian Association for Laborartory Accreditation (CALA) akkreditoima laboratorioalan yritys. CALA:n akkreditoinnin tunnustaa lähes 60 akkreditointilaitosta 40 maassa ympäri maailman.



Alkuperäinen englanninkielinen lehdistötiedote:

