Suojele henkilökunnan ja asiakkaiden terveyttä – hoida pankkiasiat kotoa

Pankit vetoavat, että asiakkaat hoitaisivat pankkiasiansa kotoa, jos vain suinkin mahdollista. Kuun vaihteessa esimerkiksi eläkkeet saapuvat monen asiakkaan tilille. Pankin henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden suojelemiseksi pankit suosittelevat välttämään konttorissa asiointia.

Koronakriisi on sulkenut monia pankkien konttoreita ja avoinna olevatkin palvelevat usein vain ajanvarauksella. Jos asiointi konttorissa on aivan välttämätöntä, osa pankeista on keskittänyt tiettyjä kellonaikoja ja konttoreita riskiryhmien käyttöön. Useimmiten ajat ovat aamuisin, koska asiointipisteet ovat tuolloin puhtaimmillaan. Tarkat ajat ja paikat voi tarkastaa oman pankin sivuilta.

”Sekä riskiryhmäläisten että muiden kannattaa vakavasti pohtia, onko konttorissa käyminen aivan välttämätöntä. Esimerkiksi käteistä voi nostaa maksukortilla automaattien lisäksi monista kaupoista. Laskut taas voi maksaa verkkopankissa, ottaa e-laskun käyttöön tai sopia pankin kanssa suoramaksun käyttöönotosta, jos verkkopalvelut eivät ole käytössä. Omaa pankkia voi myös pyytää postittamaan maksupalvelukuoria, jotka ovat edelleen hyvä tapa lähettää laskut maksettavaksi pankkiin”, kertoo Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Kristiina Siikala.

Pankit pyytävät ihmisiä varmistamaan, että esimerkiksi ikääntyneellä läheisellä on mahdollisuus nostaa rahaa ilman konttorissa käyntiä. Useilla pankeilla on palvelu, jossa käteistä voi tilata myös kotiin. Myös esimerkiksi asuntolainan lyhennysvapaata pystyy hakemaan oman pankin verkkosivuilta. Kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin ja selvittää, miten asiat saisi helpoiten hoidettua ilman konttorissa käyntiä.

Monet pankit ovat lisänneet väkeä puhelin- ja chat-asiakaspalveluihinsa. Väenlisäyksestä huolimatta pankit toivovat asiakkailta kärsivällisyyttä, sillä palvelukanavat saattavat ruuhkautua.

”Ennen konttoriin lähtöä kannattaa siis ottaa yhteyttä pankkiin ja tiedustella, voisiko asian hoitaa myös sähköisesti”, Siikala summaa.