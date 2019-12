Suolistomikrobien molekyyli on yhteydessä rasvamaksaan ja syöpään

Suolistomikrobien flagelliini aiheuttaa hiirille rasvamaksan. Flagelliini on mikrobien liikkumaelimen proteiini, joka aiheuttaa tulehdusta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan akatemiatutkija Satu Pekkala yhteistyössä akateemikko Sirpa Jalkasen ja muiden Turun yliopiston tutkijoiden kanssa havaitsi myös, että yhden proteiinin puuttuminen poisti rasvamaksan muodostumisen.

Tutkijat selvittivät tulehduksen roolia tutkimalla Jalkasen tutkimusryhmän jalostamia hiiriä, joilta puuttuu tulehdusta edistävä VAP-1 proteiini. Kun VAP-1 puuttui, flagelliini ei aiheuttanutkaan rasvamaksaa.

- VAP-1:n läsnä ollessa flagelliini sai aikaan rasvan pilkkomisen sisäelinten ympärysrasvasta verenkiertoon. Verenkierrosta rasvat pääsivät maksaan, ja saivat aikaan maksan rasvoittumisen, Pekkala kertoo tutkimuksesta.

Aiemmissa tutkimuksissa flagelliini on liitetty myös paksusuolensyöpään. Siksi samanaikaisesti Pekkalan ryhmä tutki syöpää sairastavista hiiristä, ihmisten paksusuolensyöpäkudoksista ja syöpäsoluviljelmissä flagelliinin mahdollista yhteyttä syöpään. Tutkijat löysivät hiirten suolistosta paljon liikkumiskykyisiä eli flagelliinin omaavia mikrobeja. Soluviljelmissä flagelliini aiheutti tulehdusta ja samankaltaisia muutoksia löytyi myös Keski-Suomen keskussairaalasta saaduista ihmisten syöpäkudoksista.

- Voi siis olla, että mikrobien flagelliini vaikuttaa syövän syntyyn ja syövässä esiintyvään tulehdustilaan. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan. Sellainen on alkamassa yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa, Pekkala sanoo.

Tammikuussa alkavassa ihmistutkimuksessa on muunmuassa tarkoitus selvittää, miten tärkeä rooli verenkiertoon päässeellä flagelliinilla on rasvamaksapotilaiden oireissa.

- Jos tärkeä rooli löytyy, olisi kiva spekuloida, voitaisiinko oireita vähentää lääkeaineilla, jotka hidastavat VAP-1:n toimintaa, Pekkala sanoo.

Alkuperäiset artikkelit:

