Suolistosyövän valtakunnallinen seulonta käynnistyy Suomessa tämän vuoden aikana

Suolistosyövän seulonnassa seulontamenetelmänä käytetään ulosteen immunokemiallista veritestiä (FIT). Jos ulostenäytteestä ei löydy analysoitaessa verta, potilas saa seuraavan kutsun seulontaan kahden vuoden kuluttua. Jos ulostenäytteestä löytyy verta, tehdään potilaalle paksusuolen tähystystutkimus mahdollisen syövän tai syöpää ennakoivien muutosten eli polyyppien löytämiseksi. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia.

Suolistosyövän seulonta vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään. Varhain todettu syöpä on helpompi hoitaa ja se aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä.

Seulontatähystykset tehdään HUSin Meilahden, Jorvin tai Peijaksen sairaaloissa. Selontatähystysten yhteydessä poistetaan löydettävät polyypit ja syöpien löytyessä potilaat ohjataan leikkaushoitoon.

Suolistosyöpä, eli paksu- tai peräsuolen syöpä, on Suomen toiseksi yleisin syöpä sekä miehillä että naisilla. Syövän ennuste riippuu levinneisyydestä toteamishetkellä. 66 % suolistosyöpään sairastuneista on elossa vielä viiden vuoden kuluttua. Etäpesäkkeisen taudin hoito on Suomessa tutkitusti korkealaatuista.

Suolistosyövän lääkevaihtoehtoja on tarjolla runsaasti ja sen hoitotulokset kehittyvät jatkuvasti. Ravinnon ja muiden elintapatekijöiden merkitys sairastumisriskiin on erityisen suuri suolistosyövässä. Suolistosyöpä kehittyy salakavalasti ja sen oireet kehittyvät vähitellen.

