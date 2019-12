Suomalainen Digital Goodie ostaa isobritannialaisen Maginusin ja tähtää sähköisen kaupan maailmanmarkkinoille

Sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoyhtiö Digital Goodie ilmoitti tänään, että se on ostanut Iso-Britanniassa päämajaansa pitävän, keskisuurille yhtiölle sähköisen kaupan teknologiaratkaisuja toimittavan Maginus-yhtiön. Yhteisyrityksestä muodostuu yksi Euroopan merkittävimmistä kokonaisvaltaisen tuoteportfolion omaavista sähköisen kaupan teknologiatoimittajista.

Vuonna 2009 perustettu Digital Goodie tarjoaa asiakkailleen täysin räätälöitävää digitaalisen kaupankäynnin alustaa, joka luo saumattoman asiakaspolun kivijalkakaupasta digitaalisiin ostotapahtumiin. Yritys on erikoistunut päivittäistavaroiden verkkokauppa-ratkaisuihin ja sen asiakkaat ovat suuryrityksiä, kuten S-ryhmä Suomessa ja Baltiassa sekä Co-op-kauppaketju Iso-Britanniassa. Digital Goodien alusta on myös listattu Gartnerin Digital Vendor Guide 2018:ssa yhtenä merkittävimmistä e-commerce-ratkaisuista.

Iso-Britannian Manchesterista toimiva Maginus kehittää sähköisen kaupankäynnin ohjelmisto- ja teknologiaratkaisuja keskisuurille kauppaketjuille ja jakelijoille tavoitteenaan luoda yhtenäinen asiakaskokemus fyysisten ja digitaalisten kanavien välille. Yrityksen kattavaa tilaustenhallintajärjestelmää (Order Management System, OMS) käyttää sekä yritys- että kuluttajakaupan toimijat. Maginus on myös sähköisen kaupan sovellusten integraattori ja on lähiaikoina voittanut muun muassa Magenton Shooting Star 2019 ja Episerverin Commerce Partner of the Year -palkinnot.

Digital Goodie ja Maginus täydentävät toisiaan monilla osa-alueilla: uudella kokonaisuudella on jatkossa entistä laajempi markkinapeitto ja -potentiaali, huomattavasti kattavampi tuotevalikoima sekä entistä syvempi osaaminen sähköisen kaupankäynnin lukuisilla eri osa-alueilla. Yhdessä yritykset pystyvät palvelemaan useita kaupan eri sektoreita päivittäistavarakaupasta käyttötavaroihin. Tavoitteena on laajentua ensin Euroopassa ja sen jälkeen maailmanlaajuisesti yrityksen pääomistajan, amerikkalaisen pääomasijoitusyhtiö, Black Dragon Capitalin tukemana.

“Tämä yrityskauppa on tärkeä strateginen kehitysaskel molemmille yrityksille, sillä täydennämme toisiamme sekä tuotteen osalta että asiakkuuksissa”, kommentoi Digital Goodien toimitusjohtaja Jani Jääskeläinen. ”Meillä on jatkossa täydellinen digitaalisen kaupan alustaratkaisu, jolla pystymme palvelemaan hyvin laajan asiakaskunnan tarpeita. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme ja tulla yhdeksi alan merkittävistä toimijoista Euroopassa. Yhteisvoimin olemme ainoa sähköisen kaupan toimija, joka pystyy vastaamaan sekä PK- että suuryritysten tarpeisiin päivittäis- ja käyttötavaramarkkinoilla.”

“Olemme hyvin innoissamme yhdistymisestä Digital Goodien kanssa ja uskomme vakaasti yhteiseen tuoteportfolioomme”, kommentoi Maginusin toimitusjohtaja Simon Weeks. ”Kehittynyt tilaustenhallintajärjestelmämme ja sähköisen kaupan integraatio-osaamisemme sopivat täydellisesti yhteen Digital Goodien, erityisesti päivittäistavaratoimijoille suunnittelemaan, pilvipohjaiseen digitaalisen kaupan alustaan. Uskon, että yhdessä pystymme saavuttamaan merkittäviä voittoja kasvavilla sähköisen kaupan markkinoilla sekä Euroopassa että laajemmin kansainvälisesti.”

Tilaustenhallintajärjestelmien markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti jatkuvasti. BDS Analysisin mukaan markkinat kasvavat vuoden 2018 1,5 miljardista dollarista 2,4 miljardiin vuonna 2023 - vuosittainen kasvuprosentti arviointijaksolla on 10,8. Tilausten hallintaan liittyvien järjestelmien ennustetaan siirtyvän kiihtyvällä tahdilla pilvipohjaisiksi ja suuri osa markkinavolyymistä siirtyy pilvestä toimitettaviin järjestelmiin. Tähän ajavia syitä ovat mm. yleinen digitaalinen transformaatio, älypuhelinten merkityksen jatkuva kasvu sekä myyntikanavien määrän lisääntyminen.

Digital Goodie perustettiin vuonna 2009 ja sen pääkonttori on Helsingissä. Yhtiön rahoittajiin kuuluu muun muassa yhdysvaltalainen Black Dragon Capital.

http://www.digitalgoodie.com

https://www.maginus.com