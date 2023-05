Suomalainen Elements of AI -verkkokurssi ylitti miljoona osallistujaa

Helsingin yliopiston ja koulutusyritys MinnaLearnin kehittämä Elements of AI -verkkokurssi tarjoaa helposti ymmärrettävää tekoälytietoa käytännön esimerkkien kautta, ja sille on ollut laajasti kysyntää ympäri maailmaa. Viisivuotistaipaleensa aikana kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi on käännetty 26 eri kielelle, ja sen avulla tekoälyn perusteisiin on tutustunut yli miljoona ihmistä yli 170 eri maasta.

“Miljoonan kurssilaisen rajapyykin ylittyminen osoittaa, että Elements of AI:n sisältö on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Pelkästään tänä keväänä on nähty valtava aalto uusia tekoälyn sovelluksia, jotka tuovat tekoälyä tiiiviimmin osaksi yhä useampien työtä. Tekoälyn logiikan ymmärtäminen, sen hyödyntäminen sekä kriittinen tekoälylukutaito ovat entistä tärkeämpiä taitoja”, kertoo koulutusyritys MinnaLearnin perustaja ja toimitusjohtaja Ville Valtonen.

“Kun kurssia suunniteltiin, aavistelimme, että tekoäly on tulossa merkittäväksi osaksi jokaisen elämää. Nyt, viisi vuotta myöhemmin, monet tekoälysovellukset esimerkiksi tekstintuotannossa ovat monelle arkipäivää. On entistä tärkeämpää, että mahdollisimman moni ymmärtää tekoälyn mahdollisuuksia mutta osaa tarkastella sen hyödyntämistä myös kriittisesti”, kertoo kurssin vastuuopettaja, Helsingin yliopiston ja Suomen tekoälykeskus FCAI:n professori Teemu Roos.

Lokalisointi mahdollistanut tekoälyn ymmärryksen yhä laajemmalle joukolle

Elements of AI on käännetty ja lokalisoitu jo 30 eri maahan yhteistyössä yliopisto- ja yrityskumppaneiden kanssa. Kurssin suorittaneita on 170 eri maasta.

“Tiedon saatavuus mahdollisimman monella kielellä mahdollistaa yhdenvertaisemman osallistumisen tekoälyn luomaan muutokseen. Kun käsitteet ovat opittavissa omalla kielellä, se helpottaa tekoälystä käytävää keskustelua ja ymmärrystä. Käymme jatkuvasti keskusteluja kurssin avaamisesta uusissa maissa”, Ville Valtonen kertoo.

“On myös tärkeää, että Euroopassa nostetaan tekoälyosaamisen tasoa, jotta pysymme jatkossakin kilpailukykyisinä ja säilytämme digitaalisen itsenäisyyden. Suomesta tulee ensiluokkaista tekoälyosaamista ja alan yrityksiä. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla maailmanlaajuisen tekoälykehityksen kärkimaita”, Teemu Roos kertoo.

MinnaLearn ja Helsingin yliopisto jatkavat tekoälyn perusteiden kouluttamista ja kehittävät kurssia soveltumaan entistä paremmin myös yritysten tarpeisiin. Kurssin pohjalta on kehitetty yrityksille suunnattu koulutuskokonaisuus Elements of AI for Business, joka lisää yritysten ymmärrystä tekoälyn vaikutuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista liiketoiminnan näkökulmasta. Jo yli 250 yritystä pelkästään Suomessa on kouluttanut henkilöstönsä tekoälyn perusteisiin Elements of AI:n avulla.

Elements of AI lyhyesti