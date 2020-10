Suomalainen innovaatio luo mahdollisuuksia tapahtuma-alan pienyrityksille – uusi kanava nauttia musiikki- ja kulttuurielämyksistä vastaa korona-ajan haasteisiin

Kotimainen tapahtuma-ala on koronakriisin keskiössä, tarviten kipeästi uusia ratkaisuja artistien toiminnan mahdollistamiseksi. Tähän haasteeseen halusivat tarttua ELive Music Oy:n muusikkotaustaiset perustajat Eevalotta Matikainen ja Martin Söderbacka, luomalla uudenlaisen ja helppokäyttöisen ELive Stream -livestriimausalustan. ELY:n kehittämispalvelujen tuella syntynyt uusi kanava mahdollistaa live-esitysten korkealaatuiset striimaukset artisteille ja kulttuurialan pienemmille toimijoille – helposti ja kustannustehokkaasti. Kuluttaja voi puolestaan jatkossa nauttia maksulliset kulttuurielämykset paikkariippumattomasti, omalta sohvalta tai vaikka mökkilaiturilta.

Laadukas kulttuuritarjonta kotikatsomoissa jokaisen ulottuville – vuorokauden ympäri

Striimaus on tänä päivänä suosittua, mutta laadukkaiden striimauspalveluiden kustannukset ovat tyypillisesti artistien ja kulttuurialan pienyritysten ulottumattomissa, vaatien myös erityistä teknistä osaamista. Myöskään ilmaiset vaihtoehdot, kuten sosiaalisen median livetyökalut, eivät tuo esityksille täyttä oikeutta. ELive Stream lähetyksissä konserttitaltioinnit jaetaan suorana alustalla studio- ja DVD-tasoisella äänen ja kuvan laadulla – taltioinnin säilyessä katsottavana viikon ajan. Kuluttaja valitsee ja maksaa alustalla haluamansa esityksen helposti, nauttien kulttuurielämyksistä turvallisesti ja silloin kun hänelle parhaiten sopii.

”Suorat produktiot, kuten televisiosta ollaan totuttu näkemään, on nyt mahdollistettu uusille tekijöille live stream -teknologian kautta”, kertoo toinen perustajajäsen Martin Söderbacka.

”Muusikon näkökulmasta on todella hienoa, että vihdoin on täysin uusi tapa tuoda musiikkia ihmisten kuultavaksi ja nähtäväksi. Live striimit sijoittuvat live esiintymisen ja CD-levyn välimaastoon. Ajatus siitä, että tehdään ikään kuin live CD-levy siinä hetkessä ja yleisö on mukana kameroiden takana, on todella inspiroivaa!”, jatkaa Eevalotta Matikainen.

Pallo on kuluttajilla – uudet kulutustottumukset määrittävät tapahtuma-alan suunnan

Jotta tapahtuma- ja kulttuuriala selviytyvät ja vahvistuvat, muusikot peräänkuuluttavat uudenlaista asennetta maksullisia striimauspalveluita kohtaan.

”Tapahtuma-alalla on nyt erityisen haastavat ajat ja tuhansien pienyritysten, ryhmien tai yksittäisten esiintyjien on mahdotonta suunnitella tekemistään. Livestreamaus mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja riippumattomuuden nykyisistä/tulevista rajoituksista. Jatkuvuus on kaiken A ja O”, kommentoi kehitystyössä mukana ollut YritysVihti ry:n toiminnanjohtaja Antti Leijala.

Muuttuvien kulutustottumusten myötä ELive Stream mahdollistaakin tulevaisuudessa uudenlaiset ja laadukkaat kulttuuriesitykset artistien livekonserteista stand up -esityksiin, teatteriesityksistä seuratapahtumiin.

Katso myös videot:



Joonatan Rautio & Söderbacka-Matikainen Duo - ”Northern Sky”

Söderbacka-Matikainen Duo - ”A New Dawn”

Lisätietoja:

Eevalotta Matikainen, toimitusjohtaja/muusikko, eevalotta.matikainen@elivemusic.fi, 044 531 2152

Martin Söderbacka, muusikko, martin.soderbacka@elivemusic.fi, 040 737 6716