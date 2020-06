Suomalainen innovaatio mullistaa konepajojen varastonhallinnan – uusi visuaalinen ohjelmisto jalostaa prosessit huippuunsa ja minimoi tehottomat työtunnit

Lahtelaisyritys Muhkia Oy tiedosti yritysten välivarastoinnissa majailevan mittavan ongelman – tuotenimikkeiden etsimiseen ja keräilyvirheisiin kuluvat tehottomat työtunnit. Tutkittuaan asiaa tarkemmin, yrityksen perustaja Anssi Nurminen paikallisti suurimmaksi syyksi tähän varaston sijaintien ja nimikkeiden puutteelliset merkinnät. Vuosien tuotekehityksen tuloksena syntyi osienpaikannusohjelma OPO: nykyaikainen ja käyttäjäystävällinen ohjelmistotyökalu, joka mahdollistaa prosessien tehostamisen visuaalisten varastokarttojen ja prosessikaavioiden avulla. Innovaation ja kehitystyön mahdollisti ELY-keskuksen, Business Finlandin ja YritysVihti ry:n vihtiläisten asiantuntijoiden tuki.

"Vuoden 2020 alusta lähtien toimintaa on kehitetty uudelle asteelle verkostoitumalla loistavaksi avuksi koko liiketoiminnan kehityksessä osoittautuneeseen UltraLeanBusineksen Antti Leijalaan sekä vihtiläisiin ohjelmistokehitystyön ammattilaisiin. Yhteistyö heidän kanssaan mahdollistui ELY:n ja Business Finlandin rahoitusten voimin, jotka ovat näin pienyrittäjälle innovaatioiden todelliselle kehittämiselle elintärkeä apu!”, kommentoi toimitusjohtaja Anssi Nurminen.

Mittavia kustannussäästöjä keräilyyn – aina ajantasainen inventaario

OPO:n tavoite on selkeyttää välivarastojen toimintaa tarkkojen sijaintitietojen määrittelyn sekä niistä koostettavan visuaalisen varastokartan avulla. Työkalu havainnollistaa keräilijälle oikean paikan, säästäen keräilyn kustannuksia ja minimoiden kalliit virheet. Varastosaldot myös päivittyvät keräillessä helposti ja reaaliaikaisesti, jolloin yrityksen varaston inventaario on aina ajan tasalla.

Osienpaikannusohjelma OPO parantaa myös tiedonkulkua: reaaliaikaisten saldojen ja asetettujen hälytysrajojen ansiosta ostot tehdään aina oikea-aikaisesti – vähentäen kallista ylivarastointia.

OPO-työkalu luo edellytykset myös prosessien täysimittaiselle kehittämiselle yksinkertaistamalla ja visualisoimalla eri vaiheet. Visuaaliset prosessikaaviot helpottavat työvaiheiden ajoittamista sekä valmistusprosessin tehostamista – myös mahdolliset pullonkaulat tunnistetaan ajoissa. Kun komponenttien puutteet tai myöhästymiset havaitaan etukäteen, voidaan ongelmiin reagoida, ennen kuin ne pysäyttävät tuotannon.

Kuntienvälinen yhteistyö luo edellytyksiä uusille innovaatioille

Ohjelmiston kehitystyössä ja käyttöönotossa tärkeää on ollut yhteistyö lahtelaisen Muhkia Oy:n ja vihtiläisten prosessi -ja ohjelmistoasiantuntijoiden välillä YritysVihti ry:n kautta. Ohjelmiston tarjoamat edut teollisuudelle ovat mittavat ja tavoitteena onkin kasvaa tulevina vuosina alan merkittäväksi yhteistyökumppaniksi.

"Digitaalisuus on ollut YritysVihdin toiminnan kulmakivenä alusta lähtien. Nyt korona-epidemian aikana sen hyödyt tulevat esille korostetusti ja voimme tarjota yritysten kehittämispalveluja ympäri Suomen. Yritysneuvonta ei enää ole paikkaan sidottu ja virtuaalisen neuvonnan aikakausi on nyt alkanut. Muhkian projekti on hyvä osoitus sen toimivuudesta ja YritysVihti onkin ottanut edelläkävijän roolin. Tämä tuo huikean mahdollisuuden mm. syrjäisempien on paikkakuntien yritysten innovaatioiden kaupallistamiseen ja myös Suomen ulkopuolella toimivien pienyritysten tukemiseen.”, korostaa Antti Leijala, UltraLeanBusiness Oy:n toimitusjohtaja ja YritysVihti ry:n toiminnanjohtaja.

Anssi Nurminen, toimitusjohtaja, 045 7874 3131, anssi.nurminen@muhkia.com

www.muhkia.com