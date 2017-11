Suomalainen innovatiivinen kaupan digitalisoija yhteistyöhön Kiinan valtionyhtiöiden kanssa

Suppilog Oy ja Kiinan valtion yrityskonserni ITL (Xi’an International Inland Port Investment and Development Group Co Ltd) ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen laajamittaisesta yhteistyöstä.

Sopimus kattaa Suppilog Oy:n ja sen tytäryhtiön Suppilog China Oy:n alustapalveluja ja niiden kehittämistä Kiinan markkinoille.



Osapuolet kehittävät pohjoismaisille valmistajille myynti- ja tilauskanavaa kiinalaisille jälleenmyyjille. Ratkaisuilla tehostetaan myyntiä, logistiikkaa, rahaliikennettä, asiakashankintaa sekä verkkokaupan ja kivijalan toimitusketjujen hallintaa. Osapuolet sekä heidän eurooppalaiset sekä kiinalaiset sopimuskumppaninsa tekevät yhteistyötä myös tullaukseen, huolintaan, markkinointiin ja myyntilupiin liittyvissä prosesseissa.



Logistisesti yhteistyön keskiössä on Kiinan valtion tukema Silkkitie-konsepti, jonka yhtenä osana on nopea rautatieyhteys Kouvolan ja Xi’anin välille. Silkkitie Suomesta Kiinaan kulkee läpi Venäjän ja Kazakhstanin. Silkkitien kehittämiseen osallistuvat myös kyseisten valtioiden edustajat.



Jo yli 2000 yrityksen Suomessa käyttämän Suppilogin kaupankäyntialustan on tarkoitus laajentua lähitulevaisuudessa myös muualle Eurooppaan ja Aasiaan.

