Suomalainen Kirjakauppa palkittiin jo viidennen kerran Suomen innostavimpana työpaikkana

Suomalainen oli innostavin työpaikka 2019 keskisuurten organisaatioiden sarjassa.

”Suomalainen Kirjakauppa on ollut useita vuosia peräkkäin yksi Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen voittajista. Kyseessä on aivan erityinen saavutus, sillä tunnustus myönnetään parhaisiin tuloksiin henkilöstökokemuksensa kehittämisessä saavuttaneille suomalaisorganisaatioille. Suomalaisen Kirjakaupan tulokset kertovat siitä erityisestä hienosta kehittämistyöstä, jota he organisaationa tekevät pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstönsä kanssa,” kertoo Eezy Spirit Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Piia Aalto.

"Jo viidettä kertaa saamamme tunnustus kertoo, että motivoituneella ja sitoutuneella henkilöstöllämme on töissä hyvä fiilis. Henkilöstötutkimuksessamme korostuivat iloksemme työnantajan tuki ammatillisessa kehittymisessä, kannustava palautekulttuuri sekä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Onnistumisen- ja merkityksellisyyden kokemuksella on korvaamaton merkitys liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilökuntamme tyytyväisyys näkyy ja kuuluu myös loistavissa asiakaskokemuksissa," toteaa Suomalaisen HR-päällikkö Kristian Tötterman.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen myöntää Eezy Spirit. Tunnustus perustuu Eezy Spiritin vuonna 2019 sadoissa suomalaisissa organisaatioissa toteuttamiin henkilöstötutkimuksiin.

