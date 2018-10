Suomalainen Kirjakauppa: Suomen paras retail -konsepti 2018

Suomalainen Kirjakauppa Oy on ostanut Jamera Oy:n 1.6.2018 13:15 | Tiedote

Suomalainen Kirjakauppa Oy on ostanut Jamera Oy:n koko osakekannan 1.6.2018 voimaan tulleella kaupalla. Kaupan kohteena on koko Jameran liiketoiminta mukaan lukien myymälät Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä Jamera-verkkokauppa.Suomalainen Kirjakauppa on osa Otava-konsernia.