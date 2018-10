Suomalainen lähtee johtamaan Punaisen Ristin kansainvälistä operaatiota Indonesian tuhoalueille – SPR lähettää lisäksi yhteisen logistiikkayksikön Tanskan Punaisen Ristin kanssa

Useita suomalaisia avustustyöntekijöitä on lähdössä tukemaan Indonesian Punaisen Ristin vaativaa avustusoperaatiota Sulawesin saarelle. Suomalaisten ja tanskalaisten yhteinen logistiikkayksikkö auttaa organisoimaan avustustavaroiden saapumista, kuljetusta ja varastointia. Lisäksi SPR:n Andreas von Weissenberg lähtee johtamaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota.

Andreas von Weissenbergin tehtävänä on johtaa kansainvälistä avustustyöntekijöiden ryhmää, joka koordinoi apua yhdessä Indonesian Punaisen Ristin kanssa sekä tekee arvion pitkäaikaisempaa operaatiota varten.

"Tilanne on erittäin haastava ja tarpeet valtavat. Punaisella Ristillä on avustustyössä hyvin keskeinen rooli, ja operaatio kasvaa päivä päivältä", sanoo von Weissenberg.

SPR:n ja Tanskan Punaisen Ristin yhteisen logistiikkayksikön mukana Indonesiaan lähtee neljä suomalaista avustustyöntekijää. Yksikkö organisoi Sulawesiin saapuvaa apua, sen kuljetusta ja varastointia. Apu tuodaan Balikpapanin lentokentälle Borneon saarelle. Tai Sulawesissä olevalle Makassarin lentokentälle, josta on 800 kilometriä pahiten vaurioituneelle Donggalan alueelle. Pääsy tuhoalueille on erittäin vaikea tuhoutuneiden teiden ja siltojen vuoksi.

Indonesian Punainen Risti kertoo täysin tuhoutuneista kylistä

Perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa iskeneen maanjäristyksen ja tsunamin tuhojen laajuus alkaa pikku hiljaa paljastua. Indonesian Punaisen Ristin pelastustyöntekijät ovat tänään edenneet alueille, joihin ei ole aiemmin päästy. He raportoivat kokonaisista kylistä, jotka ovat täysin tuhoutuneet. Pelastustyöntekijät ovat kertoneet esimerkiksi Petobon 500 asukkaan kylästä, jota ei käytännössä enää ole olemassa.

Indonesian viranomaisten mukaan kaksoiskatastrofissa on kuollut ainakin 1400 ihmistä, yli 2500 on loukkaantunut ja yli 160 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan.

Punaisen Ristin avustustyötä voi tukea lahjoittamalla katastrofirahastoon:

Lähettämällä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

Soittamalla numeroon 0600 12220 (20 €/puhelu + pvm)

Pivolla tai MobilePay:lla numeroon 1001

Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI14 5780 0710 0116 49, viite 5186.

