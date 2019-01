Suomalainen ruoka ja matkailu esillä Berliinissä ennätyssatsauksella ensi viikolla – Suomi maailman suurimpien ruokamessujen kumppanimaa

Suomi on ensi viikolla Berliinissä avautuvien, maailman suurimpien Grüne Woche -ruokamessujen kumppanimaa teemalla ”Aus der Wildnis” eli villistä luonnosta. Saksaan on lähdössä 80 suomalaista ruoka- ja matkailuyritystä, jotka täyttävät kokonaisen messuhallin. Omina alueosastoinaan Suomen hallissa esittäytyvät Saimaan alue, Pirkanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen yritysten muodostama läntinen Järvi-Suomi, Pohjois-Karjala, Lounais-Suomi ja Kainuu. Lapin yritykset ovat esillä yhteisellä Lapland Food Club -brändillä. Kuluttajille suunnatut messut järjestetään Berliinin messukeskuksessa 18.–27.1.2019.

Kumppanimaayhteistyön tavoitteena on saada näkyvyyttä suomalaisille arktisille ruoka- ja juomatuotteille, raivata niiden tietä Saksan markkinoille sekä houkutella lisää matkailijoita Suomeen markkinoimalla Suomea ruokamaana. Grüne Woche on myös valtaisa kansainvälinen ruoka-alan päättäjä- ja mediatapahtuma. Suomen osastolla järjestetään useita lehdistötilaisuuksia eri teemoista sekä tavataan päättäjiä. Messuille osallistuu vuosittain noin 400 000 kävijää sekä 1700 näytteilleasettajaa ja 4000 median edustajaa 65 eri maasta.

Kumppanimaasopimuksen messujen kanssa allekirjoittanut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on vastuussa hankkeen järjestelyistä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, suomenruotsalaisia viljelijöitä edustavan SLC:n sekä Business Finlandin kanssa. Hankkeen tukena ovat alueelliset ruoka- ja matkailuhankkeet sekä MTK-Varsinais-Suomi. Viestinnän ja ohjelman tukena on lisäksi Suomen Saksan suurlähetystö.



Suomalainen arktinen ruoka ja juoma esittäytyvät saksalaisille messujen lisäksi myös erillisessä Business Finlandin järjestämässä sisäänostajatapahtumassa sekä Food from Finland -ruokavientihankkeen organisoimissa kauppaketjukampanjoissa.



Avajaisissa Iiro Rantala, tanssiryhmä ja huippukokkien menut

Suomi on pääosassa myös messujen avajaistapahtumassa torstaina 17.1. Avajaisohjelmassa Suomea edustavat pianisti Iiro Rantala, tanssiryhmä VäkeväKollektiivi sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kutsuvieraiden avajaismenut loihtii Suomen kokkimaajoukkue. Kutsuvieraat pääsevät maistelemaan muun muassa saparoporsaan poskea, arktisissa oloissa kasvaneesta ylämaankarjasta tehtyä tartaria, juusto-kaura -kroketteja, mustikkapannacottaa ja tikkupullaa. VIP-vieraat saavat maistaa myös ohrasta tehtyjä karjalanpiirakoita. Juomaksi on tarjolla mun muassa Koskenkorva-drinkkejä, pienpanimo-oluita ja suomalaista vettä.



– Suomi haluaa valloittaa saksalaisten sydämet valttikorteillaan. Niitä ovat arktisen luontomme ja ruokamme tutkitusti todistettu puhtaus, vastuullisuus, innovatiivisuus sekä niiden taustalla oleva villi eksotiikka, kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.



– Grüne Wochen näkyvä kumppanuus tuo Suomi-kuvaa vahvasti esiin meille tärkeällä eurooppalaisella markkina-alueella juuri EU-puheenjohtajakautemme kynnyksellä, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen.





Mediatilaisuuksia, tangoa, hiljainen huone, joulupukki, pienpanimoita ja kossukylä

Hiljaisuutta kaipaavan pitää mennä Suomen osastolla Saimaan osaston hiljaiseen huoneeseen, sillä ääntä pitävät ohjelmalavalla esiintyvät folk-, tango- ja iskelmäyhtyeet sekä kanteleen soittajat. Luvassa on myös tanssia, akrobatiaa ja keskusteluohjelmaa. Osastolla voi kokeilla suomalaisista raaka-aineista valmistettujen alkupalojen tekoa kokkimaajoukkueen kanssa tai ottaa selfien joulupukin kanssa. Saksalaismedialle kerrotaan mm. suomalaisesta kaurasta, luomusta, metsätaloudesta, kiertotaloudesta ja matkailusta.

Ravintola-alueen ruokatarjoiluista vastaa Bryggeri Helsinki in Berlin yhdessä Suomen kokkimaajoukkueen kanssa. Kokkimaajoukkueen valmistamia ruokia on tarjolla Suomen messuravintolan lisäksi useissa päättäjille- ja medialle suunnatuissa tilaisuuksissa. Ravintola-alueella on myös Lammin Sahdin Suuret Oluet – Pienet Panimot -baari, jossa maistatetaan yli kymmenen suomalaisen pienpanimon ja tislaamon tuotteita.

Näyttelyssä esittäytyy myös tunnelmia suomalaisilta karjatiloilta esittelevä yhteisötaidehanke: ”Jos lehmät puhuisivat”. Se ei mahtunut Suomen halliin vaan on esillä luomuhallissa 1.2. Taidenäyttely avataan perjantaina 18.1. kello 16.





Mukana sankka joukko yhteistyökumppaneita

Tapahtuman PR-tilaisuuksien ruoka- ja juomasponsoreita ovat Altia Koskenkorvallaan, Atria, Arla, Helsingin Mylly ja Reinin liha. Keittiökalusteet toimittaa Electrolux, hiljaisen huoneen Framery, valtaosan messukalusteita Isku ja Kekkilä viherkasvien ruukkuja. Kumppanimaailmeen on suunnitellut mainostoimisto Hasan & Partners. Messuosaston rakentaa Messeforum. Suomen Saksan suurlähetystö on tiiviisti mukana tapahtuman päättäjä- ja vaikuttaja- ja mediatapaamisten järjestelyissä. Lisäksi viestinnän apuna toimii saksalainen viestintätoimisto Genius.



Yritykset näyttäytyvät omassa Suomi-hallissaan maantieteellisten alueiden alla, tuoteryhmittäin sekä messuravintolan valikoimissa. Tuotteitaan ja palveluitaan markkinoivat muun muassa Altia Koskenkorva-kylällään, Hätälä, Arctic Finland, Pro Agria, Birkkalan tila, Helsingin Mylly, Kaslink Foods, Kyrö Distillery, Laihian Mallas ja Lomalaidun. Kaikki osastolla mukana olevat yritykset ja yhteistyökumppanit sekä tapahtuman ohjelmatarjonta löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.



Mediatilaisuus Suomen hallissa torstaina 17.1.kello 15

Järjestämme mediatilaisuuden Berliinin messukeskuksessa, Suomen hallissa 10.2. torstaina 17.1.2019 klo 15-17. Tilaisuudessa puheenvuoron pitävät maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sekä SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.



Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua Suomen osaston yrityksiin ja niiden antimiin ennen messujen alkua.



Lisätietoja

Projektijohtaja, viestintäjohtaja Klaus Hartikainen, MTK, 040 169 2060, klaus.hartikainen@mtk.fi

Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167, juha.marttila@mtk.fi

Yhteydenotot maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle: MMM:n viestintäjohtaja Janne Impiö, +358 50 330 6065

www.ausderwildnis.fi



Mediakuvia Suomesta kumppanimaana (vapaa käyttöoikeus journalistisiin sisältöihin)



Lisätietoja eri alueiden näyttäytymisestä messuilla

Kainuu: Salli Mikkonen, +358 44 710 0872, salli.mikkonen@kainuu.fi

Lounais-Suomi: Paavo Myllymäki, +358 40 582 8261, paavo.myllymaki@mtk.fi

Keski-Suomi, Häme ja Pirkanmaa (läntinen Järvi-Suomi):

Sanna Ojala, +358 50 412 0491, sanna.ojala@jamk.fi

Suvi-Tuulia Leinonen, 358 40 669 0645, suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi.

Lapland Food Club: Juho Ikonen, +358 43 824 2290, juho.ikonen@businessrovaniemi.fi

Pohjois-Karjala: Hanne Husso, +358 40 532 6756, hanne.husso@josek.fi

Saimaan alue:

Hannele Hynninen, +358 44 794 2217, hannele.hynninen@mikseimikkeli.fi

Kirsi Mättölä, +358 44 036 1606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Päivi Karhunen, +358 44 794 2212, paivi.karhunen@mikseimikkeli.fi