Suomalainen Smart10-lautapeli kasvoi televisio-ohjelmaksi Itävallassa

Smart10-peliin perustuvaa ohjelmaa esitetään Itävallassa ORF1-kanavalla joka arkipäivä. Lautapelin visuaalinen ilme tulee samalla katsojille tutuksi, sillä visailustudio myötäilee Smart10-pelin ulkonäköä. Jaksojen pituus on 45 minuuttia, ja jaksoja tehdään yhteensä yli 100. Visailuohjelman juontajana toimii Caroline Athanasiadis, joka tekee itse historiaa olemalla ensimmäinen nainen visailuohjelman juontajana Itävallassa.

”Smart10 on tietääksemme ensimmäinen suomalainen lautapeli, josta on kehitetty televisioformaatti. Tämä on muutenkin melko harvinaista, sillä yleensä tv- tai radioformaatista tehdään lautapeli”, kertoo Jenni Jalava. Hän vastaa Peliko-pelituoteryhmän kehittämisestä ja toiminnasta Martinex Oy:llä.

Smart10-pelin tarina käynnistyi vuonna 2015, kun lautapelin ensimmäinen ideamalli esiteltiin Spiel15-pelimessuilla Essenissä Saksassa Jalavalle, jolla on pitkä kokemus lautapelien kehittämisestä.

“Näin pelin potentiaalin heti, vaikka ideaa esiteltiinkin pahvista ja teipistä tehdyllä alkeellisella mallilla. Varasin siihen saman tien maailmanoikeudet”.

Alun perin pelin idean keksivät kaksi itävaltalaista peli-innovaattoria, ja sen pohjalta raisiolainen Martinex jalosti kaupalliseksi menestystuotteeksi nousseen Smart10-pelin.

Kaupallista nostetta tv-formaatista

Maailmassa ilmestyy noin 4 000 uutta lautapeliä vuodessa. Niistä vain muutama lähtee todelliseen kasvuun globaalisti.

“Smart10-peli saavuttaa pian miljoonan myydyn pelin rajan, ja se on käännetty 18 kielelle. Uskomme TV-formaatin tuovan sille uutta nostetta. Olemme tällä viikolla mukana Lontoossa järjestettävillä pelimessuilla yli kahden vuoden tauon jälkeen, ja siellä Smart10-pelin esittely ja myyminen on yksi päätavoitteista", kertoo Jalava.



Smart10-visailua lähdetään viemään myös kansainväliseen levitykseen, sillä TV-sarjan tuottaja, itävaltalainen TVFriends lähtee myymään formaattia. Martinex on jo varautunut kansainvälisen kasvun kiihtymiseen. Tänä vuonna peli ilmestyy ainakin Ranskassa, ja myös Israel on työn alla.



“Kysymyspatteristo on rakennettu niin, että sen lokalisointi, kääntäminen ja kansainvälinen jakelu onnistuvat vaivattomasti”, toteaa Jalava ja kiittelee pelin kehitystiimin järjestäytymistä projektin alusta lähtien.

”Martinexin kasvua tulee jatkossa kiihdyttämään yrityksen kotipaikkakunnalle Raisioon rakentuva uusi pelitehdas, joka on suuri investointi tulevaan menestykseen. Uusi pelitehdas avataan syksyllä 2022.”

Martinex-konsernin liikevaihto oli noin 28 miljoonaa euroa vuonna 2021.



Smart10 yhdistää taktiikkaa ja tietämistä

Nopeatempoista Smart10-tietopeliä voi pelata 2–8 hengen voimin, ja sitä suositellaan yli 14-vuotiaille pelaajille. Taktiikkaa ja faktojen tuntemusta yhdistelevän pelin kysymyskorteissa on aihealueita taiteesta historiaan ja elokuvista yleistietoon. Yhteensä kysymyksiä on tuotettu yli 20 000 kappaletta, ja pelistä onkin jo kehitetty mm. Juniori- ja Harry Potter -versiot. Smart10-pelin suosio on monen asian summa.

“Saadun palautteen perusteella tärkeimmät menestyksen syyt ovat kivat kysymykset ja se, ettei kenenkään tarvitse odottaa vuoroaan pitkään. Lisäksi siitä pidetään, että kenenkään tarvitse olla 'lukija'. Hyvää palautetta on tullut myös pelin kätevästä muodosta ja koosta. Pelissä paras toki aina voittaa, mutta kaikilla on kivaa”, Jalava kiteyttää.

Linkki kuviin ja taustatiedotteisiin

Kuvat: Ara Karapetyan

https://www.dropbox.com/sh/39d8164srw2r080/AAAOG415yIP2SJ0UnvWgY4FRa?dl=0

Martinex-konserni on vuonna 1986 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta kattaa laadukkaiden sisustus- ja kodintarvikkeiden, leikkikalujen, pelien, tekstiilien ja laukkujen valmistuksen ja maahantuonnin. Lisäksi se toimii tukkuliikkeenä ja on yksi Suomen monipuolisimmista verkkokauppatoimijoista. Yritys kehittää omia tuotebrändejä kuten Aarikka, Baking by Martinex, Ma-ia Family, Peliko (Afrikan Tähti, Smart10). Lisäksi se on lisenssihaltija monille tunnetuille tuotemerkeille, mm. Muumi, Mauri Kunnas ja Peppi Pitkätossu. Vuonna 2021 sen liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa, yrityksen palveluksessa oli 75 henkilöä ja sen tuotteita vietiin yli 50 maahan. www.martinex.fi,www.aarikka.fi, www.maiafamily.fi, www.martinexshop.com