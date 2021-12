Suomalainen terveysteknologia start-up Koite Health Oy keräsi 3 miljoonan euron kasvurahoituksen kansainvälisen kasvun edistämiseen ja tuoteportfolion laajentamiseen

Koite Healthin kehittämä Lumoral on laadukas ja vahvasti patentoitu lääkinnällinen laite, jonka avulla muutetaan suun terveyden ennalta ehkäisevää hoitoa merkittävästi. Bakteerien aiheuttamat suun sairaudet ovat laaja, mutta ehkäistävissä oleva kansanterveydellinen ja -taloudellinen sekä myös globaali ongelma. Hoitamattomina suun infektiot, kuten hammaskaries ja parodontiitti, heikentävät yleisterveyttä ja niillä on osoitettu olevan suora yhteys merkittäviin sairauksiin kuten diabetekseen ja sydänsairauksiin.

Lumoralin teho perustuu valoaktivaatiolaitteen teknologiaan, joka yhdistettynä valoaktivoitavaan ja antibakteeriseen Lumorinse-suuhuuhteeseen poistaa tehokkaasti ja turvallisesti bakteereita hampaiden ja ikenien pinnalta. Menetelmällä on alan ammattilaisten hyväksyntä sekä vahva kliininen ja tieteellinen näyttö.

”Olemme innoissamme rahoituskierroksella saamastamme terveysteknologiaan sijoittavien ammattisijoittajien luottamuksesta Koite Healthia ja Lumoralia kohtaan. Kasvuamme tukevat globaalit megatrendit, kuten väestön kasvun ja ikääntyminen. Myös terveydenhuollon trendit, kuten antibioottiresistenssi sekä julkisen terveydenhuollon kustannuspaineet lisäävät ennalta ehkäisevän omahoidon merkitystä myös suun terveyden hoidossa ja luovat tarvetta käyttää Lumoralin kaltaisia teknologisia innovaatioita osana terveydenhoitoa”, kertoo Koite Healthin toimitusjohtaja Sakari Nikinmaa.

Arvioiden mukaan maailmanlaajuinen suunterveydenhuollon markkina on kooltaan 470 miljardia euroa, mistä Koite Health tavoittelee Lumoral-tuotteella omaa osaansa. Yhtiöllä on jo yli 3000 tyytyväistä ja aktiivista asiakasta. Useimmat asiakkaat suorittavat Lumoral hoidon toistuvasti ja hoitoja onkin annettu yli 150 000 kertaa. Vuoden 2022 aikana pyritään lisää aktiivisten käyttäjien määrää merkittäväasti ja tavoitteena on kasvattaa annettujen hoitojen määrä yli miljoonaan. Hoidon kaupallistaminen on Suomessa jatkunut erinomaisesti ja asiakkaiden kokemukset sekä hammaslääkärien raportoimat hoitotulokset ovat olleet Lumoralia kehuvia. Kuluttajaverkkokaupan arvostelujen keskiarvo Lumoral tuotteelle ovat yli 4.7/5 tähteä ja hammaslääkärit ovat raportoineet nopeaa ja merkittävää parodontiitin paranemista.

”Mielenkiinnolla olen seurannut kuinka nopeasti alan suunhoidon ammattilaiset ovat osoittaneet lisääntyvää mielenkiintoa Lumoralia kohtaan sekä Suomessa että ulkomailla ja lähteneet kokeilemaan Lumoralia omilla vastaanotoillaan. Samaan aikaan uudet aloitetut kliiniset tutkimukset tulevat aikanaan vahvistamaan lisää Lumoralin markkinointia ja auttamaan yhtiön maantieteellistä laajentumista”, kommentoi hallituksen jäsen Timo Hildén.