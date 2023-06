SUOMALAINEN VALCO ON PÄÄTTÄNYT TEHDAS-INVESTOINNEISTA PUOLANGALLE

Suomalainen kuulokevalmistaja Valco suunnittelee merkittävää laajennusta toimintaansa kohti uusia, horisontteja. Valco ilmoitti tänään suunnitelmastaan perustaa kuuloke- ja kaiutintehdas Puolangalle. Yrityksen tarkoituksena on avata vuonna 2025 tehdas, jossa tehdään kuulokkeita ja kaiuttimia paitsi kotimaan markkinoille, myös vientiin.

"Olemme innoissamme siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Koko yrityksen toiminta-ajan olemme halunneet aloittaa tuotannon Suomessa", kertoo Valcon ylijohtaja Henri Heikkinen.

Valcon suunnittelema investointi ajoittuu vuodelle 2025. Tällä hetkellä yritys kartoittaa sopivia toimitiloja Puolangalta. Investoinnin alkulaajuus on joitain satoja tuhansia euroja. Nykyisellään Valcon tuotteet suunnitellaan Suomessa, mutta valmistetaan Kiinassa. Tulevaisuudessa tarkoitus on myös valmistaa valikoiman kärkimallit Suomessa.

Valcon investointi tuo yrityksen arvioiden alkuun puolenkymmentä työpaikkaa, mutta mittaluokan on tarkoitus kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä Valcon kokoonpano työllistää Kiinan tehtaalla noin 20 ihmistä, ja Suomessa on tarkoitus pyrkiä vastaavaan kapasiteettiin hyvin nopeasti.

Valcon tuotteet suunnitellaan alusta alkaen huollettaviksi ja muista valmistajista poiketen, Valcolla on oma kuulokehuolto, jossa kuulokkeensa voi korjata myös takuuajan jälkeen. Tämä lisää yrityksen mukaan toiminnan kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä merkittävästi, vähentäen tarpeettoman elektroniikkajätteen määrää. Valco on pitkäjänteisesti sitoutunut ympäristöystävälliseen toimintaan ja esimerkiksi istuttaa puun jokaista myytyä kuulokeparia kohti.

”Valco on sitoutunut edistämään hankkeen toteutusta kaikin sen käytettävissä olevin resurssein. Puolanka on valikoitunut tehtaan sijainniksi, koska Puolankalainen pessimismi on lähellä sydäntämme. Lisäksi Henri on Puolangalta ja jankkaa siitä koko ajan”, sanoo Valcon Suuri Johtaja Jani Rajaniemi.

Valco on tunnettu korkealaatuisista kuulokkeistaan, jotka ovat todellisuudessa vain keino rahoittaa yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmaa, eli Kuolemantähden rakentamista. "Ensin haluamme tehdä kuulokkeita ja kaiuttimia Suomessa. Lopullisena tavoitteenamme on rakentaa Kuolemantähti ja valloittaa koko galaksi", Heikkinen toteaa.