Suomalaisautoilijoista lähes 40 prosenttia on merkkiuskollisia – uskollisuus kasvanut eniten saksalaismerkeillä

Merkkiuskollisuus on vahvaa erityisesti Mercedez-Benzin, Toyotan ja Volvon omistajilla. Vajaa viidennes aikoo vaihtaa automerkkiä, kun ostaa seuraavan auton.

Viidennes uuden auton hankintaa suunnittelevista suomalaisautoilijoista aikoo vaihtaa automerkkiä, kertoo Danske Bankin Autobarometri-kysely. Merkkiuskollisten määrä on kuitenkin suurempi, sillä 38 prosenttia aikoo hankkia saman merkkisen auton kuin mitä heillä on tällä hetkellä. Ostotilanteessa asetelma voi kuitenkin muuttua, sillä 43 prosenttia vastaajista ei ole vielä päättänyt kantaansa.

”Autoilu on suuren muutoksen kourissa. Tähän nähden autoilijat ovat jopa yllättävän konservatiivisia merkkivalintansa suhteen. Autoilijat luottavat, että tuttu merkki on hyvä valinta samalla, kun auton käyttövoimassa tapahtuu muutoksia. Merkkiuskollisten osuus oli sama jo edellisenä vuotena tekemässämme tutkimuksessa”, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri.

Korkein merkkiuskollisuus kyselyn mukaan on Toyotan, Mercedes-Benzin ja Volvon omistajilla. Näiden autojen omistajista yli puolet aikoo pysyä samassa merkissä. Mercedes-Benz kasvatti uskollisuuttaan edelliseen tutkimukseen verrattuna kuten myös saksalaismerkit Audi ja BMW.

Merkkiuskollisuutta kysyttiin vastaajilta, joilla on auto ja aikovat ostaa auton kolmen vuoden sisällä.

Autoilun suosio vakaa

Autobarometrissä selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä tulevaisuuden autoiluista. Omalla tai työsuhdeautolla aikoo liikkua viiden vuoden päästä 62 prosenttia. Lukema on vakaa, sillä edellisinä vuosina osuus on ollut vastaava. Julkisen liikenteen suosio on myös pysynyt vajaassa viidenneksessä.

”Korona on vaikuttanut ainakin lyhyellä aikavälillä suomalaisten kulkemiseen, sillä liikkumisen tarve on vähentynyt etätöiden takia ja julkista liikennettä vältellään myös vapaa-ajalla. Tämä voi jatkossa vaikuttaa myös kulkemistottumuksiin”, Kuuri sanoo.

Erityisesti miehet, 36–55-vuotiaat ja suurituloisimmat haluavat liikkua omalla tai työsuhdeautolla. Naiset, pienituloisimmat sekä Helsingissä ja Uudellamaalla asuvat harkitsevat muita useamman autoilusta luopumista ja siirtymistä julkisiin liikennevälineisiin.

Suurin merkkiuskollisuus

2019 2020 Mercedes-Benz 59 % 71 % Toyota 57 % 60 % Volvo 55 % 51 % Audi 31 % 50 % BMW 38 % 47 %

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen tavoitteena oli Taloustutkimuksen Internetpaneelin avulla selvittää suomalaisten unelmointia ja niiden rahoittamista sekä autonhankintaan ja sen hankinnan rahoittamiseen liittyviä tekijöitä monesta eri näkökulmasta.

Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin 17.-19.3.2020.

Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2013 - 2015 ja 2017-2019 osittain samanlaisella lomakkeella.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.