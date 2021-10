Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto Koodarikuiskaaja Elisa Heikuralle

Koodia Suomesta ry jakaa vuosittain Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt suomalaista ohjelmistoalaa. Tämän vuoden palkinnonsaaja on paimiolainen yrittäjä Elisa Heikura, joka vetää Koodarikuiskaaja-podcastia. Vuonna 2019 perustettu podcast on tarkoitettu "teknisille asiantuntijoille, joita kiinnostavat vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen teemat" ja siinä on käsitelty laaja kirjo aiheita haavoittuvuudesta ja huijarisyndroomasta oppimiseen ja kuunteluun. "Koulutusta myyn yrityksille, mutta podcastin ja Koodarikuiskaaja-yhteisön kautta haluan jakaa osaamistani ja tuoda sitä kaikkien halukkaiden saataville ilmaiseksi," sanoo Heikura. "Tahdon lisätä erityisesti IT-alan teknisten ammattilaisten itsetuntemusta ja normalisoida viestintä- ja vuorovaikutustaitoja."

Palkintoraatiin kuuluivat Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi, ohjelmistokehityksen professori Jari Porras LUT-yliopistosta sekä Koodia Suomesta -yhdistyksen puheenjohtaja Janne Kalliola.

"Yliopistomaailman ja erityisesti ohjelmistotekniikan osaajien koulutuksen näkökulmasta tehty valinta kuvaa hyvin ohjelmistotuotannon ammattilaisten muuttuvaa työnkuvaa ja sen näkyväksi tuomista. Tämän muutoksen ymmärrys laajentaa alan kiinnostavuutta ja se näkyy yliopistoon alalle opiskelemaan hakevien taustoissa", toteaa Jari Porras.

"Koodia Suomesta on tänä vuonna nostanut keskusteluun junioreiden palkkaamisen ja alan uudistumisen", sanoo Janne Kalliola. "Tällä palkinnolla haluamme kunnioittaa pyyteetöntä työtä koodaajien osaamisen parantamiseksi usealla elämän eri osa-alueella. Koodarikuiskaaja-podcast on erinomainen esimerkki, että yksikin ihminen voi halutessaan tehdä merkittävän vaikutuksen muiden elämään."

"Oispa lunta niin pääsisi kolatessa kuuntelemaan podcastia"

"Tuntuu todella upealta !" toteaa Heikura tunnustuksesta. "Yksinyrittäjänä tekee asioita vähän kuin tyhjiössä, eikä tajua että joku näkee. Olin ihan puulla päähän lyöty, kun kuulin palkinnosta. Kun kolme vuotta sitten lähdin tekemään podcastia blogin jatkoksi, en osannut kuvitella mihin kaikki johtaisi. "

Heikuralla on monivuotinen tausta ICT-alan markkinoinnissa ja viestinnässä.

"Haastattelin usein teknisiä ammattilaisia ja sama tarina alkoi toistua. 'Kaikki sujuisi jos ei vain olisi noita muita ihmisiä', eli vuorovaikutus ja ihmisten kanssa toimiminen koettiin isoksi haasteeksi. No ei ihme: eihän teknisiä ammattilaisia ole siihen koulutettu. Itse tulen mainiosti toimeen koodarien kanssa ja aloin miettiä, voisinko poistaa itseni siitä välistä, eli auttaa ammattilaisia toimimaan sujuvammin muiden kanssa. Siitä se sitten lähti, kouluttaminen ja bloggaus ja sen jälkeen podcast."

Miksi juuri podcast?

"Formaatti viehätti: tykkään puhua ja haastatella. Myös vieraita tuntuu olevan helpompi saada podcastiin juttelemaan kuin esimerkiksi haastatteluun blogia varten." Heikura valitsee podcastin vieraat sekä oman kiinnostuksensa että kuuntelijoiden ehdotusten perusteella. "Välillä tulee häkellyttävää palautetta, kun joku kiittelee ja kertoo, että on kuunnellut joka ikisen jakson. Parasta oli se, kun joku kertoi toivovansa lumentuloa, että pääsisi taas kolaamaan ja kuuntelemaan. Myös Koodarikuiskaajan Slack-yhteisöön liittyy tasaisesti väkeä, nyt porukkaa on 286."

Heikuran työparina on editoinnista vastaava Eelis Eeppo Eskelinen. Teknisenä apuna on ollut myös puoliso. Podcastin tulevissa jaksoissa käsitellään mm. sitä miten koodi on kommunikaatiota, afantasiaa eli mielikuvasokeutta, odotusten hallintaa ja itsemyötätuntoa, koodin hiilijalanjälkeä, ensemble-koodausta sekä inklusiivisuutta.

Suomalaista koodia edistämässä

Aiempina vuosina Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto on myönnetty Linda Liukkaalle, Instagram-Janille, Juho Vepsäläiselle, Teemu Roosille, Ilkka Paanaselle sekä Aleksi Yrttiaholle ja koronavilkkutiimille. Palkinnonsaaja julkistetaan aina Suomalaisen koodin päivänä 11.10.

Koodia Suomesta ry rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys tuo yhteen kaiken kokoiset ohjelmistoalan yritykset eri puolilla Suomea sekä alan ihmiset ammattilaisista aloittelijoihin. Yhdistyksen myöntämän Koodia Suomesta -merkin avulla tunnistaa Suomessa valmistetut ohjelmistotuotteet ja -palvelut.