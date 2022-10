Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto Riku Rouvilalle ja Koodiklinikalle

Koodia Suomesta ry jakaa vuosittain Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon suomalaisen ohjelmistoalan ansiokkaasta edistämisestä. Tuorein palkinnonsaaja on Riku Rouvila ja hänen perustamansa Koodiklinikka-yhteisö. Koodiklinikan perustamisen lisäksi Rouvila on tehnyt työtä suomalaisen koodin parissa toimimalla Webbidevaus.fi-podcastissa sekä perustamalla Rare-ohjelmistoyrityksen.

Vuodesta 2014 Slack-alustalla toiminut Koodiklinikka on monelle ohjelmistokehittäjälle tärkeä paikka, jossa voi keskustella, kysyä apua tai etsiä töitä. Verkkoyhteisön lisäksi Koodiklinikalla on fyysisiä tapaamisia ympäri Suomen.

Koodiklinikan eettisen ohjeiston mukaan yhteisön tavoitteena on "tarjota häirinnästä sekä ahdistelusta vapaa, ystävällinen ja avulias yhteisö jokaiselle sukupuolesta, iästä, alan kokemuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteista, ulkonäöstä, etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta”. Palkintotuomariston mukaan tavoite vie ohjelmistoalaa lähemmäs monimuotoisuutta ja mukaan ottamista.

Vuoden 2022 Suomalaisen koodin edistäjä -tuomaristoon kuuluivat edellisvuoden palkinnonsaaja Elisa Heikura, saavutettavuusasiantuntija ja datatieteen opiskelija Ronja Pahaoja, digijohtaja Anni Ronkainen sekä yhdistyksen hallitusta edustanut ohjelmistoyrittäjä Jesse Peurala.

Juryn mukaan valinta oli tiukka, koska erinomaisia ehdokkaita oli useita. Valinnassa painottui pitkäjänteinen ja vaikuttava työ suomalaisen koodin ja koodausyhteisön hyväksi.

"Uskomme, että Suomessa tehdään maailman parasta koodia ja osana tätä tärkeää työtä on yhdessä tekeminen. Koodiklinikka on monelle ohjelmistokehittäjälle tärkeä alusta ja toimii esimerkkinä suomalaiselle ohjelmistokentälle siitä, mitä yhteisön voimalla voi tehdä. Olen varma, että yhteisö ottaa tämän palkinnon vastaan ilolla", toteaa Peurala.

Koodarikulttuurin suunnanmuutos

"Uskomattoman hieno juttu", sanoo Riku Rouvila. "Koodiklinikka on itselleni yksi oman uran hienoimmista saavutuksista. Suomessa ei aiemmin ollut tämäntapaista yhteisöä ja keskusteluihin liittymisen kynnys oli korkea. Ei ollut paikkaa, johon myös opiskelija ja aloittelija olisi voinut mennä oman kysymyksensä kanssa ja löytää apua. Koodarikulttuurissa ei aina perinteisesti ole otettu uusia tulokkaita avosylin vastaan, vaan kommenttina on ollut 'no, käytä Googlea'. Halusimme ohjata kulttuuria eri suuntaan ja luoda yhteisön, johon ihan oikeasti kaikki ovat tervetulleita. Itse seison näiden arvojen takana tosi vahvasti."

Ajan mittaan Rouvilan rooli yhteisön ylläpitäjänä on keventynyt ja suurimman osan Koodiklinikan pyörittämisestä hoitavat muut ylläpitäjät. "Aika vähällä ohjauksella olemme selvinneet tähän mennessä. Code of Conductia ei aivan alussa ollut: laadimme sellaisen, kun yhteisö kasvoi. Alalla on ehdottomasti tehtävää inklusiivisuuden eteen. Koodiklinikka on monella tapaa läpileikkaus Suomen ohjelmistoalasta, ja erityisesti siitä syystä pyrimme jatkossakin toimimaan tiennäyttäjänä ja taistelemaan alan stereotypioita vastaan."

Koodiklinikka tulee kasvamaan edelleen siinä missä koko ohjelmistoala, arvioi Rouvila ja sanoo, että koodaamisen ohella muut työelämään liittyvät puheenaiheet ovat jatkuvasti vahvistuneet. "Yhteisössä puhutaan myös ruoasta ja vanhemmuudesta, ja esimerkiksi palkkakyselystä on aidosti hyötyä alalle tulijoille."

Kuten koko ohjelmistoalalla ja suomalaisessa työelämässä, kysymys suomen ja englannin kielen käyttämisestä on poltellut myös Koodiklinikalla. "Englanniksi pitäisi saada enemmän tietoa. Ei niinkään koodausasioissa, niistä löytyy materiaalia vaikka kuinka, mutta Suomi-spesifeistä työasioista. Meidän on muutenkin tarpeeksi vaikea saada osaajia Suomeen. Tätä ei pitäisi ainakaan tehdä vaikeammaksi kielikynnyksellä."

Suomalaisen koodin asialla

Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto on myönnetty Linda Liukkaalle, Instagram-Janille, Juho Vepsäläiselle, Teemu Roosille, Ilkka Paanaselle, Aleksi Yrttiaholle ja koronavilkkutiimille sekä Elisa Heikuralle. Palkinnonsaaja julkistetaan aina Suomalaisen koodin päivänä 11.10.

Koodia Suomesta ry rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys tuo yhteen kaiken kokoiset ohjelmistoalan yritykset ja yhteisöt eri puolilla Suomea sekä alan ihmiset ammattilaisista aloittelijoihin. Yhdistyksen myöntämän Koodia Suomesta -merkin avulla tunnistaa Suomessa valmistetut ohjelmistotuotteet ja -palvelut, ja hiilineutraaliusmerkki ohjaa valitsemaan vihreämpää ohjelmistotuotantoa.