Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto THL:n Aleksi Yrttiaholle ja koronavilkkutiimille

Koodia Suomesta ry on myöntänyt vuoden 2020 Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaholle tiimeineen. Koronavilkku-sovellus on helppokäyttöinen, laajasti vaikuttava ja raivaa tietä uusille yhteiseen hyvään liittyville terveysteknologian ratkaisuille.

Koodia Suomesta ry jakaa vuosittain Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt suomalaista ohjelmistoalaa. Tämän vuoden palkinnonsaaja on THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho koronavilkkutiimeineen. Palkinto myönnettiin Koronavilkku-sovelluksen hankinnasta ja hallinnoinnista.

Koronavilkku-sovellus julkaistiin 31.8. ja sitä on 6.10. mennessä ladattu 2,3 miljoonaa kertaa. Koronavilkun käyttäjät ovat tehneet sovelluksessa koronavirustartunnasta yli 1000 ilmoitusta, eli 38 % viruksen saaneista suomalaisista on ilmoittanut tartunnastaan Koronavilkun kautta.

Palkintoraadin perustelut valinnalle olivat sovelluksen helppokäyttöisyys, vaikuttavuus (suuret latausmäärät lyhyessä ajassa) ja tietoturvallisuus sekä palvelun lähdekoodin julkaisu avoimena lähdekoodina. Koronavilkku konkretisoi tekniikan vaikutukset ja rakentaa luottamusta tuomalla teknologian henkilökohtaiselle alueelle. Raati kiitti myös Koronavilkkuun liittyvää aktiivista tiedotusta, faktapohjaista mainontaa sekä vastuullisuutta. Koronavilkku-sovellus on tienraivaaja uusille yhteiseen hyvään liittyville terveysteknologiaratkaisuille. Koronavilkku-sovelluksen lähdekoodi on julkaistu GitHub-verkkopalvelussa ja sovellukseen on tehty jatkuvasti teknisiä parannuksia.

“Näin ulkoapäin katsottuna Koronavilkku-projekti vaikuttaa hyvin suomalaiselta – tehdään mitä luvataan, pysytään aikataulussa ja kerrotaan asioista avoimesti. On ollut hienoa nähdä, kuinka suomalaiset ovat ottaneet ratkaisun omakseen ja pyrkivät näin kukistamaan epidemiaa”, toteaa Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola.

“Koronavilkku-projektissa on korostunut joustava yhteistyö useiden toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sovelluksen käyttöönotto osoittaa suomalaisten kyvyn kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia ratkaisuja, joilla voimme vastata yhdessä ajankohtaisiin haasteisiin. Suomessa on erittäin vahvoja tietotekniikka-alan yrityksiä, yhteisöjä ja asiantuntijoita, joiden oma-aloitteinen tuki on meille ollut mittaamattoman arvokasta”, sanoo Aleksi Yrttiaho.

Projektissa ovat olleet mukana THL:n ja sovelluksen kehittäneen Solitan lisäksi mm. STM, Kela, DigiFinland, Kyberturvallisuuskeskus, Digi- ja väestötietovirasto ja Privaon. Tartunnasta ilmoittamiseen vaadittuja avauskoodeja antaa yli 1000 terveydenhuollon ammattilaista kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Palkintoraatiin kuuluivat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts, Teknologiateollisuus ry:n viestintäpäällikkö Marjo Ollikainen sekä Koodia Suomesta ry:n puolesta Janne Kalliola. Raati valitsi palkinnonsaajan ehdotuksista, joita Koodia Suomesta ry oli kerännyt jäseniltään ja muilta alan toimijoilta.

Aiempina vuosina Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto on myönnetty Linda Liukkaalle, Instagram-Janille, Juho Vepsäläiselle, Teemu Roosille ja Ilkka Paanaselle. Palkinnonsaaja julkistetaan aina Suomalaisen koodin päivänä. Sitä vietetään normaalisti 11.10., mutta koska kyseinen päivä osuu tänä vuonna viikonlopulle, päivää juhlitaan vasta maanantaina 12.10.

Koodia Suomesta ry rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys tuo yhteen kaiken kokoiset ohjelmistoalan yritykset eri puolilla Suomea sekä alan ihmiset ammattilaisista aloittelijoihin. Yhdistyksen myöntämän Koodia Suomesta -merkin avulla tunnistaa Suomessa valmistetut ohjelmistotuotteet ja -palvelut.