Suomalaisen metsäluonnon turvaamiseen tarvitaan osaajia

MyTech-lähettiläät tutustuttavat nuoret tekniikan alaan 22.2.2023 12:13:25 EET | Tiedote

Korkeakoulujen MyTech-lähettiläät ovat tekniikan alan korkeakouluopiskelijoita. He kertovat yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijoille, millaista opiskelu tekniikan alalla korkeakoulussa on ja millaisia urapolkuja se avaa. Toiminta on osa Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä tietoa tekniikan alan opinnoista sekä mahdollisuuksista teknologia-alalla.