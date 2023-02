Suomalaisen vesiosaamisen laaja kokonaisuus näkyvämmäksi maailmalla uuden tarjooman ansiosta

Environmental Performance Indexin mukaan suomalainen juomavesi on listattu maailman turvallisimmaksi. Lisäksi suomalainen jäteveden käsittely on sijaluvulla yksi. Suomalainen vesiosaaminen ja ratkaisut on koottu Water Solutions and Expertice from Finland -tarjoomaksi, jonka esittelytilaisuus on 1.3.2023.

OECD on arvioinut veden kysynnän kasvavan maailmanlaajuisesti jopa 55 % vuosien 2000 ja 2050 välillä. Suurin osa kasvusta tulee teollisuuden tarpeista, energiantuotannosta ja kotitalouksien veden käytön lisääntymisestä. Jo nyt kaksi miljardia ihmistä asuu alueella, jossa on pulaa vedestä. Lisäksi makean veden määrän arvioidaan vähenevän 40 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suomalaiset ovat vuosikymmenien ajan kehittäneet vesiosaamista, jonka ansiosta olemme kansainvälisissä mittauksissa kärjessä sekä sanitaation ja juomaveden, jäteveden käsittelyn, että tekopohjaveden käsittelyssä. Lisäksi meillä on runsaasti uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja veden käytön hallintaan sekä ympäristön saastumisen ehkäisyyn. EU:n rahoittama vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma on koonnut Tarjooman, joka sisältää suomalaisen vesiosaamisen kärjet ja noin kuudenkymmenen vesialalla toimivan yrityksen ratkaisut ja palvelut. Lisäksi tarjooma esittelee vesialan tutkimus- ja koulutustoiminnan. Tarjoomaa ovat olleet työstämässä maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon ELY-keskus, Business Finland, Suomen vesifoorumi sekä alueelliset vesiklusterit. Tarjooma julkistetaan keskiviikkona 1.3. klo 8.30-10.00. Tilaisuuden ohjelma (ely-keskus.fi) Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman toinen rahoitushaku Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen ohjelmaa toteuttaa kaksi rahoitushakua vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä edistäville hankkeille. Haku on avoinna 17.3.2023 saakka.

