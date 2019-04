Suomalaisesta kahden naisen kehitysyhteistyöstä kansainvälinen vientiyritys

Mifuko on suomalainen designyritys, joka yhdistää suomalaisen suunnittelun ja kenialaisen perinteisen käsityön. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat korit, laukut sekä koristeet. Mifuko on toiminut vuodesta 2009 yhteistyössä kenialaisten käsityöläisten kanssa ja sille on myönnetty kansainvälisen Reilun kaupan järjestön WFTO:n jäsenyys. Koreja valmistaa yli 600 käsityöläista ja niitä myydään noin 30 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Euroopan maat, Yhdysvallat ja Japani.

Mifukon kanssa yhteistyössä toimii vuonna 2012 perustettu Mifuko Trust -yhdistys, jonka tavoite on viedä arkea parantavia asioita maaseudun naisille: alueelle, jossa puhdas vesi on ylellisyyttä ja sähköä ei ole. Mifuko Trust on rakentanut pilottihankkeena ekologisen kuivakäymälän, lahjoittanut sadevesisäiliöitä, kotieläimiä sekä aurinkokennovaloja alueen naisyhteisöille.