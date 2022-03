Suomalaiset arvioivat S-ryhmän ketjuineen alojensa vastuullisimmaksi

Tänä vuonna S-ryhmän osuuskauppabrändi harppasi Suomen kolmanneksi vastuullisimmaksi brändiksi Elovenan ja Valion jälkeen. Top 10 -listasta löytyvät myös S-ryhmän Kotimaista-tuotesarja sekä Prisma. Lisäksi S-ryhmä on arvioitu jo kolmatta vuotta putkeen vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupan yritysten sarjassa.

”Suomalaisten kuluttajien antama tunnustus on asiakkaidensa omistamalle osuuskaupparyhmälle erityisen arvokasta ja kiitämme luottamuksesta. Pitkäjänteinen työmme vastuullisuuden eteen kaikilla toimialoillamme on selkeästi tunnistettu ja olemme osuuskauppabrändin kautta halunneet tuoda sitä myös asiakkaillemme näkyvämmäksi. Vastuullisuusohjelmamme yksi tärkeimpiä tavoitteita on mennä kohti kestävämpää arkea yhdessä asiakkaidemme kanssa”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

Prisma, S-Pankki ja Sokos Hotellit toimialansa ykkösiä vastuullisuudessa

Ruokakauppojen vertailussa suomalaiset arvioivat Prisman vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupaksi toista vuotta peräkkäin. Suomalaiset arvostavat elintarvike- ja päivittäistavarabrändejä. Kärkijoukosta löytyy myös S-ryhmän Kotimaista-tuotesarja.

Suomalaiset kuluttajat ovat arvioineet Sokos Hotellit jo kymmenennettä kertaa hotellikategorian vastuullisimmaksi brändiksi. Sokos Hotelleissa on tehty pitkään järjestelmällistä omaa vastuullisuustyötä ja viime vuonna Sokos Hotellit tarjosivat Suomessa ensimmäisenä alallaan asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida yöpymisensä ilmastopäästöt.

Myös S-Pankki on arvioitu vastuullisimmaksi pankiksi jo kymmenen vuotta peräkkäin. Täysin kotimaisen S-Pankin tavoitteena on tarjota vähän rahakkaampi huominen jokaiselle. Esimerkkinä tästä ovat asiakasomistajille ja heidän perheenjäsenilleen tarjottavat maksuttomat päivittäiset pankkipalvelut.

Eurooppalainen Sustainable Brand Index selvittää kuluttajien käsityksiä brändien vastuullisuudesta

Kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta tarkasteleva Sustainable Brand Index perustuu kyselytutkimukseen, jossa 9 100 suomalaistakuluttajaa on arvioinut Suomen 214 suurinta tuotemerkkiä. Tuotemerkkejä arvioidaan 17 maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoitteen perusteella. Sustainable Brand Index -selvitys on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus, joka on toteutettu Suomessa vuosittain jo vuodesta 2013.

Arvioitavat brändit valikoituivat kyselyyn niiden markkinaosuuden, liikevaihdon ja brändin tunnettuuden perusteella. Yritykset eivät itse valitse kyselyyn osallistumista tai siitä pois jäämistä.Lisäksi tutkimuksessa selvitetään trendejä ja vastuullisen kuluttamisen ajureita.

Lue lisää Sustainable Brand Index -tutkimuksesta ja toteutuksesta: SUSTAINABLE BRAND INDEX (sb-index.com)

Lue lisää S-ryhmän vastuullisuudesta: https://s-ryhma.fi/vastuullisuus