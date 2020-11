SUOMALAISET ARVIOIVAT TRUMPIN HEIKENTÄNEEN YHDYSVALTAIN ASEMAA MAAILMASSA

Suomalaisista 81 prosenttia arvioi, että presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa vaikutus Yhdysvaltain asemaan ja arvostukseen maailmassa on ollut kielteinen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Viisi prosenttia arvioi vaikutuksen myönteiseksi.

”Ainoastaan Yhdysvaltojen talouden kohdalla vähäistä suurempi osa (28 %) kokee Trumpin ja hänen hallintonsa vaikuttaneen myönteisesti. Trumpin kaudella Yhdysvaltain pörsseihin listattujen 500 suuren yrityksen osakekehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi on kohonnut lokakuun loppuun mennessä yli 40 prosenttia. Myös talouskasvu ja työllisyyskehitys olivat hyviä ennen koronapandemiaa. Talouden menestyksellä on perinteisesti ollut vaikutusta Yhdysvaltain presidentinvaalin tulokseen, mutta tilanne on tällä kertaa koronapandemian ja Trumpin presidenttikauden jäljiltä kaikkea muuta kuin perinteinen”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Suomalaisten arvio Donald Trumpin presidenttikaudesta on synkkä -EVA Artikkeli tiistaina 3.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041



Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728