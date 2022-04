Suomalaiset hullaantuivat ilmalämpöpumpuista: Ilmalämpöpumppujen myynti kasvoi 120 prosenttia – ilmavesilämpöpumput pitävät silti suosituimman lämmitysmuodon sijaa

Suomalaiset ostivat tammi-maaliskuun aikana 21540 ilmalämpöpumppua, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 9761. Myynnin kasvu oli peräti 120 prosenttia. Myös ilmavesilämpöpumppujen myynti kasvoi yli 40 prosenttia ja maalämpöpumppujen myynti 35 prosenttia. Tiedot perustuvat Suomen ilmalämpöpumppuyhdistyksen SULPU ry:n tekemään kyselyyn, johon vastasi Suomen 18 suurinta lämpöpumppujen maahantuojaa.



LämpöYkkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakosken mukaan puhutaan hyvin merkittävästä kasvusta: “LämpöYkkösen ilmalämpöpumppujen asennusmäärät ovat kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna. Myös ilmavesilämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen myynnissä on kymmenien prosenttien lisäys. Jo viime vuonna nähtiin, kuinka ilmavesilämpöpumpuista tuli suosituin lämmitysmuoto Suomessa. Näyttää siltä, että sama kehitys jatkuu.”



Hautakosken mukaan kasvun takana on energiahintojen pitkäaikainen kasvu, jota kiihdyttää ilmastonmuutosta tukeva politiikka sekä Ukrainan sota. Kuluttajat ja yritykset haluavat siirtyä pois fossiilisesta energiasta ja etenkin Venäjän tuottamasta fossiilisesta energiasta. Suomen valtion tukipolitiikka tukee kuluttajien irtaantumista öljylämmityksestä 4000 euron arvoisella ELY-tuella sekä korotetulla kotitalousvähennysoikeudella.



Kasvua on lisännyt myös kerrostalomarkkinasegmentin aktivoituminen. Vuonna 2021 tehty korkeimman oikeuden linjaus helpotti kerrostaloasukkaiden oikeutta asentaa viilentävä ilmalämpöpumppu asunto-osakehuoneistoonsa. Taloyhtiö ei voi enää kieltää ilmalämpöpumpun hankintaa ilman riittäviä perusteita. Toisena merkittävänä tekijänä kerrostalomarkkinasegmentin kasvuun on asumismukavuuden tavoittelu. Suomalaiset haluavat korkeampaa asumismukavuutta. Nykyään myös rakennetaan entistä laadukkaampia ja korkeampitasoisia kerrostaloasuntoja.



Kasvupiikissä näkyy selkeästi kuluttajien pelko ilmalämpöpumppujen loppumisesta. Viime kesät ovat olleet hyvin kuumia, jonka seurauksena ilmalämpöpumput loppuivat monelta alan toimijalta. Kuluttajat muistavat tämän ja ennakoivat ostamalla ilmalämpöpumppunsa ennen helteiden alkua. Valveutuneet kuluttajat ovat myös tietoisia jo yli kaksi vuotta kestäneestä globaalista komponentti- ja saatavuuspulasta, joka on viime aikoina kulminoitunut Shanghain sataman rahtiongelmiin.



“Puolijohdepula vaikuttaa siihen, että laitteiden saatavuus on tiukentunut. Tämä on lisännyt ihmisten tietoisuutta siitä, että saatavuus voi olla laitekohtaisesti heikentynyt, toimitusajat pidentyneet ja hinnat ovat nousseet. Kuluttajat reagoivat tähän ja haluavat ostaa vielä, kun hinnat ovat maltilliset.” Veli-Matti Hautakoski sanoo.