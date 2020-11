SUOMALAISET HYVÄKSYVÄT RIKASTUMISEN

Suomalaisista 76 prosenttia ei näe väärää siinä, että jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on kaksitoista prosenttia suomalaisista. Suurempi osa suomalaisista hyväksyy (45 %) kuin torjuu (35 %) väittämän, jonka mukaan kaikki hyötyvät joidenkin rikastumisesta, koska rikkaat sijoittavat varojaan uudelleen talouteen.

”Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten näkemykset ovat yllättävän samankaltaisia, eikä ajatus amerikkalaisesta unelmasta vaikuta olevan suomalaisillekaan vieras. Yhdysvalloissa kuitenkin useampi näkee rikkaiden ansainneen vaurautensa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Yhdysvaltalainen Cato-ajatuspaja esitti samat väittämät kuin EVA aiemmin samana vuonna kyselyssään.

Suomalaisten suhtautuminen rikastumiseen on hyväksyvää kaikissa väestöryhmissä, mutta vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat rikastumiseen torjuvimmin. Vasemmistoliiton kannattajista 46 prosenttia yhtyy väittämään, jonka mukaan ei ole väärin, jos jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat. Eri puolueiden kannattajista myönteisimmin väitteeseen suhtautuvat kokoomuksen kannattajat, joista 93 prosenttia yhtyy väittämään.

Suomessa varallisuudeltaan rikkaimpaan kymmenykseen pääsi vuonna 2016, kun nettovarallisuus oli yli 485 000 euroa.

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

