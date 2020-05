Suomalaiset innostuivat karanteenitaiteesta – jo tuhannet osallistuneet taidehaasteeseen

Museokortin käynnistämä #Karanteenitaidetta-haaste innosti tuhannet suomalaiset luomaan uudelleen rakastettuja taideklassikoita kekseliäästi karanteeniajan hengessä. Haasteesta ovat innostuneet myös julkisuudesta tutut henkilöt.

Museokortti haastoi huhtikuun alussa suomalaiset ottamaan osaa kansainväliseen taidehaasteeseen, jossa tarkoituksena on luoda uudelleen tuttuja taideteoksia karanteeniajan hengessä.

Kaksi kuukautta myöhemmin sosiaalinen media tulvii #karanteenitaidetta-tunnisteella merkittyjä kuvia, joissa versioidaan suomalaisklassikoita. Instagramin, Facebookin ja Twitterin somejulkaisuja sekä Museokortille sähköpostitse lähetettyjä haastekuvia on kertynyt yhteensä yli 4 000.

Suomalaisten keskuudessa suosituimpia taideteoksia uudelleen versiointiin ovat olleet suomalaiset klassikot, kuten Helene Schjerfbeckin Toipilas, Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli ja Kuoleman puutarha, Akseli Gallen-Kallelan Lemminkäisen äiti ja Kullervon kirous, Eero Järnefeltin Kaski, Albert Edelfeltin Kuningatar Blanka sekä Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot.

Haasteeseen ovat ottaneet osaa myös julkisuuden henkilöt ja toimijat. Muun muassa Suomen maavoimat tekivät oman versionsa Edelfeltin teoksesta Porilaisten marssi. Julkaisun näet täältä >

Oulun poliisi puolestaan kehotti vapun lähestyessä välttämään kokoontumisia ja liitti mukaan oman karanteenitaideversionsa Edelfeltin teoksesta Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä. Katso Oulun poliisin versio >

Satakunnan pelastuslaitoksella tehtiin koskettava versio Simbergin klassikkomaalauksesta Haavoittunut enkeli. Katso julkaisu >

– Tällä versiolla haluamme kunnioittaa myös kaikkia niitä ihmisiä, jotka tähän tautiin sairastuvat. Me olemme täällä auttamassa. Myös kanssaihmiset auttavat ottamalla ohjeet ja pyynnöt tosissaan, @satapelastus-Instagram-tilillä kirjoitettiin julkaisun yhteyteen.

Omia versioitaan ovat tehneet myös esimerkiksi opetusministeri Li Andersson Rene Magritten tuotannosta, entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola Gallen-Kallelan klassikosta sekä näyttelijä Eero Ritala Simbergin maalauksesta.

Haaste on tuonut iloa ja hyvää mieltä korona-aikaan

#Karanteenitaidetta-haaste on herättänyt taideklassikot henkiin karanteeniajalle ominaisin elementein. Taideversioissa on käytetty rekvisiittana niin hamstrattuja wc-paperirullia kuin myös kasvomaskeja ja käsidesiä.

– Ei voi kuin ihailla loputonta kekseliäisyyttä ja heittäytymistä, jolla ihmiset ovat tähän lähteneet, Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen iloitsee.

Museokortti julkaisee päivittäin @Karanteenitaidetta-Instagram-tilillä haastekuvia. Seuraajia tilille on kertynyt jo yli 16 000.

– Museokortin hyvän mielen haaste on kerryttänyt valtavan määrän positiivista palautetta. Seuraajamme ovat kertoneet haasteen tuoneen toivottua iloa ja naurua välillä puuduttavaankin korona-ajan arkeen, kertoo viestintäsuunnittelija Susanna Seppälä.

Toukokuun loppuun mennessä haasteeseen osallistumalla voi voittaa Museokortin

Huhtikuun alussa Museokortin käynnistämä #Karanteentaidetta-haaste kerää yhä valtavasti osallistumisia uusilla teoksilla.

Haasteen ensimmäisen kuukauden ajan palkittiin kaksi teosta Museokortilla joka viikko. Haasteen suuren suosion vuoksi Museokortti päätti jatkaa myös kilpailua ja palkitsee kaksi teosta Museokortilla 31.5. mennessä osallistuneiden kesken. Kaikki jo haasteeseen osallistuneet ovat yhä mukana kilpailussa.

Kilpailuun voi osallistua merkitsemällä oman teoksen tunnisteilla #karateenitaidetta, @karanteenitaidetta ja @museokortti ja jakamalla version omalla, julkisella sosiaalisen median tilillään.

Kilpailuun osallistuja antaa Museokortille luvan jakaa ja uudelleenjulkaista kuvan @karanteenitaidetta-tilillä. Osallistujan omalla vastuulla on huomioida alkuperäisteoksen tekijänoikeudet: taiteilijan tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä. Vapaasti versioitavia ovat siis teokset, joissa tekijän kuolemasta on yli 70 vuotta tai versioijalla on tekijänoikeuksien haltijan antama kirjallinen lupa teoksen hyödyntämiseen.

Lue kilpailun säännöt >

Seuraa @Karanteenitaidetta-Instagram-tiliä >