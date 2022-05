Suomalaiset klassisen musiikin tekijät ja toimijat aloittavat yhteistyön Kaija Saariahon juhlavuoden 2022 innoittamina

Syksy tuo Suomeen kolme Kaija Saariahon näyttämöllistä teosta eri aikakausilta 24.5.2022 14:27:29 EEST | Tiedote

Kotimaisella yleisöllä on harvinainen mahdollisuus kokea kolme Saariahon eri aikoina sävellettyä näyttämöteosta syksyn 2022 aikana. Between, Innocence, ja La Passion de Simone luovat historiallisen katsauksen säveltäjä Kaija Saariahon sielunmaisemaan. Saariahon näyttämöllisten teosten esittäminen näin lähellä toisiaan luo erityisen jännitteen, sillä ensimmäisen Study For Life -teoksen (1981) ja Innocence-oopperan (2018) välillä on syntynyt kaikki Saariahon tähän asti julkisesti esitetty musiikki.